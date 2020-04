Un député propose une loi autorisant les travailleurs des minorités nationales à prendre un congé sans solde pour les jours de commémoration

Rustam Bakoyan député arménien du bloc au pouvoir Mon Pas, représentant la communauté yézidie du pays, a présenté un projet de loi prévoyant la possibilité d’un congé sans solde pour les représentants des minorités nationales pour célébrer leurs jours nationaux, religieux et de commémoration.

Rustam Bakoyan a présenté le projet de loi portant modification du Code du travail lors de la session plénière du Parlement et a également félicité la communauté yézidie pour Malake Taus, le nouvel an yézidi.

« Près de 100 ans après le génocide arménien, le peuple yézidi a été soumis à un génocide sur ses terres au début du 21e siècle. Nous vivons dans une période très contradictoire, malheureusement, nous - les Yézidis - sommes toujours assassinés pour notre affiliation nationale et notre religion au 21e siècle. Cependant, dans ce contexte, moi et tous les Yézidis vivant en Arménie avons une grande occasion d’être fiers, nous vivons et sommes citoyens d’un pays où nos droits sont pleinement protégés, notre vie est une valeur suprême ici », a déclaré le législateur.

Les amendements proposés par le député visent à ne pas accorder plus de 4 jours par an de congé sans solde aux représentants des minorités nationales pour célébrer leurs jours fériés et commémoratifs.

Gevorg Petrosyan, du parti d’opposition Arménie prospère, a cependant déclaré qu’il travaillait lui-même dans le secteur privé et qu’il n’y a jamais eu de cas où un représentant d’une minorité nationale de la communauté yézidie se verrait refuser ce congé ce jour-là. Il dit que les travailleurs sont autorisés à s’absenter pour ces occasions et qu’ils gardent toujours leur salaire.

« Ce projet de loi donne l’impression qu’ils seront privés de leur salaire ces jours-ci », a-t-il déclaré.

Rustam Bakoyan a déclaré que la question ne concerne pas seulement la communauté yézidie et que la question est importante.

Il a dit que « l’attitude fraternelle » des Arméniens est évidente, mais la réglementation par la loi est toujours importante.