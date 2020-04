Ara Harutiunian est le nouveau président de l’Artsakh

Ara Harutiunian, homme d’affaires et ancien Premier ministre, a largement remporté l’élection présidentielle en Artsakh. Le second tour s’est tenu ce mardi, alors que la propagation du coronavirus sur le territoire peuplé d’Arméniens est préoccupante.

Les résultats officiels des élections publiés hier ont révélé la victoire de Harutiunian avec 88% des suffrages. Son opposant, ministre sortant des Affaires étrangères de l’Artsakh, Masis Mayilian, a obtenu donc 12%.

Harutiunian, 46 ans, a été le Premier ministre du Karabagh de 2007 à 2017. Il a de vastes intérêts commerciaux dans la région.

Le résultat des élections était presque connu d’avance, surtout depuis que Mayilian a exhorté ses partisans le 5 avril à boycotter le vote en raison de la pandémie de coronavirus. Citant de graves risques pour la santé, il avait précédemment demandé que le vote soit reporté ou annulé.

Mayilian « a pris note » des résultats officiels du vote mais a déclaré qu’ils « n’avaient absolument aucune signification pour notre équipe politique » car il n’avait pas fait campagne pour le second tour. Il a également souhaité à Harutiunian un « succès », citant « l’importance liée à la politique étrangère » des élections dénoncés par l’Azerbaïdjan.

Les inquiétudes liées au coronavirus est apparemment la principale raison pour laquelle seulement 45% des 104 000 électeurs sur les listes de l’Artsakh se sont déplacés dans les bureaux de vote mardi. Le taux de participation s’est élevé à 73% lors du premier tour le 31 mars.

Les Arméniens du Karabagh ont également élu leur nouveau Parlement ce jour-là. Le parti de la Patrie libre de Harutiunian a remporté 16 des 33 sièges du Parlement. Quatre autres groupes politiques seront également représentés au parlement local.

S’exprimant après l’annonce de sa victoire, Harutiunian a dit que les retombées économiques du coronavirus seront le premier défi majeur de son mandat.

"Nous devons nous unir non seulement en Artsakh mais aussi nous rassembler autour des autorités arméniennes, car elles portent désormais le principal fardeau de la responsabilité de résoudre ce problème, a-t-il commenté aux journalistes. Les désaccords politiques sont notre principal ennemi sur ce front. »

Le président arménien Armen Sarkissian a félicité Harutiunian pour sa victoire avant même l’annonce des résultats officiels.

Pour sa part, le Premier ministre Nikol Pachinian a félicité les Arméniens du Karabagh d’avoir « achevé les élections ». "Ils ont mandaté les autorités pour renforcer davantage la sécurité de l’Artsakh et les représenter dans le processus de paix, a tweeté Pachinian mercredi. Nous poursuivons notre étroite coopération avec l’Artsakh pour atteindre nos objectifs communs. »

L’Azerbaïdjan a fermement condamné ces élections à la fin du mois dernier, affirmant qu’ils étaient contraires aux droits azerbaïdjanais et international. Il a également déclaré que le Karabagh est régi par un « régime illégal installé par l’Arménie ».

Les diplomates américain, russe et français codirigeant le groupe de Minsk de l’OSCE ont souligné, pour leur part, que le Karabagh n’est pas reconnu comme un État indépendant par la communauté internationale et que « les soi-disant élections présidentielles » ne peuvent pas prédéterminer l’issue des pourparlers de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan qu’ils tentent de négocier.