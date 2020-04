Une région séparatiste du Caucase se dote d’un nouveau « président »

Erevan, 15 avr 2020 (AFP) - La région du Nagorny-Karabakh, que se disputent

depuis des décennies l’Arménie et l’Azerbaïdjan, s’est dotée mercredi d’un

nouveau « président » à l’issue d’une élection dénoncée comme « illégale » par

Bakou et la communauté internationale.

Arayik Haroutiounian a remporté 88% des voix au second tour de ce scrutin

qui s’est déroulé mardi, a indiqué la responsable de la commission électorale

de ce territoire, Srboui Arzoumanian.

Son principal concurrent, le ministre des Affaires étrangères Massis

Maïlian, a récolté 12% des voix.

La participation s’est établie à 45%, selon la commission électorale.

"C’est une victoire de notre peuple que d’avoir organisé, une fois encore,

une élection démocratique", s’est félicité le vainqueur, 47 ans, ancien

Premier ministre de 2007 à 2017.

L’Azerbaïdjan, l’Union européenne et les médiateurs internationaux du

conflit au Nagorny-Karabakh, Russie, Etats-Unis et France, ont rejeté les

résultats du vote.

Enclave à majorité arménienne rattachée en 1921 à l’Azerbaïdjan par les

autorités soviétiques, le Nagorny-Karabakh a proclamé unilatéralement son

indépendance en 1991, avec le soutien de l’Arménie.

Une guerre a suivi entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, qui a fait 30.000

morts et des centaines de milliers de réfugiés. Un cessez-le-feu a été conclu

en 1994 mais aucun traité de paix n’a été signé entre Bakou et Erevan et des

heurts se produisent encore régulièrement.

NDLR : Cette dépêche, qui contient un certain nombre contre-vérités, émane de l’AFP. Nous avons choisi de la publier in exenso, avec son titre original et ses guillemets, pour faire connaître à nos lecteurs le traitement déséquilibré que cette agence française réserve à l’actualité de l’Artsakh. Son contenu n’engage bien sûr en rien la rédaction d’Armenews.