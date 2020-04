Intervention de Karékine II en faveur de Robert Kotcharian

Interrogé par le journal « News am » d’Erevan sur la question d’un possible élargissement de R. Kotcharian en raison de la pandémie du Covid 19, le Catholicos Karékine II a répondu « informé de l’avis professionnel des spécialistes au sujet de la santé de Robert Kotcharian, le deuxième président de la République d’Arménie, il nous semble important qu’en même temps que se déroule la procédure judiciaire, on prenne toutes les mesures prophylactiques, parmi lesquelles un changement de son statut pénal [ Cad une libération conditionnelle] afin de prévenir tout aggravement de son état de santé ».



La réponse des autorités ne s’est pas fait attendre. Lors d’un point-presse général, Mané Gévorgyan, chargée des relations avec la presse du Premier ministre N. Pachinan, a déclaré : « Rappelons tout d’abord avant d’évoquer ce point, que le R.P. Vahram Mélikian, responsable du Service d’information du Saint-Siège, s’est personnellement porté garant pour Samvel Mayrabédian, poursuivi comme le même Robert Kotcharian, pour les événements du 1er Mars 2008 et divers délits, parmi lesquels, plus particulièrement, la perception de colossaux pots-de-vin ainsi que pour son aide à des opérations de blanchiment d’argent. Depuis janvier 2019, sous prétexte de recevoir des soins à l’étranger, Mayrabédian a quitté le pays et, malgré les exigences de la police judiciaire, bafouant la caution du père Vahram Mélikian, ce dernier n’a pas regagné le pays. Le gouvernement de la République d’Arménie n’a aucun commentaire à faire sur les désirs et les attentes de Sa Sainteté, mais dans le même temps, nous attendons que le le Saint-Siège revisite cette histoire de la caution de Mayrabédian et de ses conséquences ».

Fanny Hagopian

