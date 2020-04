L’AC Milan serait intéressé par l’international arménien Norberto Biasco-Balekian (24 ans) qui évolue à Huracan (Argentine)

Selon Tuttosport l’équipe de l’AC Milan serait intéressée par l’attaquant de l’équipe d’Arménie et du club de Huracan (Argentine) Norberto Biasco-Balekian (24 ans) natif de Buenos Aires. Norberto Biasco-Balekian a disputé 4 rencontres au sein de la sélection arménienne en 2018. Selon Tuttosport les « Rossonero » (rouge et noir) de l’AC Milan sont intéressés par l’arméno-argentin mais également par les attaquants le Polonais Arkadiusz Milik (Naples) et l’Espagnol Loren Moron (Bétis Séville).

Krikor Amirzayan