la communauté arménienne offre un repas aux gendarmes et aux personnels de l’hôpital

À Annonay, des membres de la communauté arménienne ont offert un repas aux gendarmes et aux personnels du centre hospitalier, ce lundi 13 avril. « On voulait faire quelque chose pour eux », explique Meline. Six personnes ont participé à l’élaboration de ce repas qui comprend des spécialités d’Arménie. Il a été distribué dans la matinée, ce lundi.

lire la suite.........

https://www.ledauphine.com/sante/2020/04/13/en-direct-suivez-l-actualite-de-ce-28e-jour-de-confinement-en-drome-ardeche