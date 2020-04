Documentaires : qu’ils sont grands, les mystères de Jésus-Christ

Entrer dans l’ombre, grimper à l’étage, descendre dans une grotte, passer sous des voûtes… On n’a jamais fini de visiter le Saint-Sépulcre de Jérusalem, lieu fascinant de bizarreries et de ferveur. La caméra du réalisateur nous entraîne dans les entrailles de ce bâtiment qui combine mille ans d’histoire, du XIe au XXe siècle. On suit le quotidien des moines, à travers celui d’un Arménien orthodoxe. Les images montrent ce que l’on voit rarement : l’impossible organisation humaine de ce lieu saint entre tous. Les frères des six confessions admises, des latins aux grecs, se battent, jusqu’aux mains parfois, au sujet d’un escalier ou d’un horaire d’offices. Depuis le XVIIIe siècle, un statu quo oblige les religieux à défendre par leur présence physique leurs acquis. Un piège dont ils peinent à se défaire. Et qui transforme le Saint-Sépulcre en un incessant manège d’encens, où chaque pierre est choyée comme si elle était la première de l’édifice et chaque messe, la dernière.

