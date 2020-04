Un environnement propre et sécure est l’une des meilleures armes contre le COVID-19. Les hôpitaux sont régulièrement désinfectés avec des détergents spéciaux pour les rendre plus protégés. La Fondation Aznavour a répondu aux besoins du système de santé d’Arménie en assurant la provision de plus de 7000 litres de désinfectant aux installations de soins médicaux, ce qui couvrira leurs besoins pendant 2 mois en aidant à créer un environnement plus sécuritaire.

—

Մաքուր և անվտանգ միջավայրը COVID-19- ի դեմ լավագույն զենքերից մեկն է : Հիվանդանոցները պարբերաբար ախտահանվում են հատուկ նյութերով ավելի ապահով գործելու համար : « Ազնավուր » հիմնադրամը, արձագանքելով ՀՀ առողջապահության նախարարության կարիքներին, տրամադրել է ավելի քան 7000 լիտր ախտահանիչ նյութ, որը հնարավոր կդարձնի բժշկական կազմակերպթյունների ախտահանումն առաջիկա ամիսներին :

—

Clean and safe environment is one of the best weapons against the COVID-19. The hospitals are regularly being disinfected with chemicals to make them more protected. The Aznavour Foundation responded to the needs of the Ministry of Health of Armenia and provided more than 7000 liters of disinfectant materials that will cover the needs for the upcoming months.

#AznavourFoundation #FondationAznavour #COVID19