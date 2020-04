Le mémorial du génocide arménien de San Francisco devient bleu pour soutenir les soignants au milieu de la pandémie de Covid-19

Sur le Mont Davidson Cross, le mémorial du génocide arménien de San Francisco est devenu bleu la veille de Pâques pour soutenir tous les professionnels de la santé et les travailleurs de première ligne essentiels pendant la pandémie de Covid-19.

Des bâtiments et des monuments de la région de la baie et des États-Unis ont été inondés de lumière bleue dans le cadre d’une campagne visant à soutenir les professionnels de la santé et les travailleurs de première ligne essentiels pendant la pandémie de COVID-19.

Depuis 1923, le mont Davidson Landmark Park et sa croix a accueilli le service annuel du lever du soleil de Pâques qui rassemble la communauté à chaque Pâques pour une célébration non confessionnelle à l’échelle de la ville au plus haut sommet de San Francisco.

En raison du coronavirus et du confinement cette tradition vieille de 97 ans a été annulée cette année, pour la première fois de son histoire.

Cependant, le Conseil des Arméniens américains de Californie du Nord (CAAONC), les gardiens du mont. Davidson Cross a décidé de poursuivre la tradition de l’éclairage de la croix au crépuscule chaque soir de Pâques.

Ce monument historique de San Francisco se situe à 103 pieds de haut, niché sur le point le plus élevé de la ville où il sert de lieu de paix, de réflexion et de souvenir. C’est l’un des monuments les plus anciens de San Francisco et il commémore les 1,5 million de victimes du génocide arménien de 1915.

Le 12 juillet 1997, le Conseil des organisations arméno-américaines de Californie du Nord (CAAONC), une coalition de plus de 30 organisations arméniennes-américaines avait surenchérit sur d’autres groupes, et acheta la croix à la ville de San Francisco.

La vente a été approuvée à l’unanimité par le Conseil des autorités de surveillance de San Francisco et mise sur le bulletin de vote comme Proposition F. Le 4 novembre 1997, les électeurs de San Francisco ont voté à une écrasante majorité pour approuver la vente. Le CAAONC est ainsi devenu le propriétaire légal du mont Davidson Cross et a assumé la responsabilité de son entretien.

La croix peut être vue de partout dans la ville lorsqu’elle est allumée, à Pâques et le 24 avril, jour du mémorial du génocide arménien.