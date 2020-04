N’oublions jamais

Araxia Jebejian est née en 1880 à Aintab (province d’Alep de l’Empire ottoman). Elle a étudié au lycée Hayganushian local et a poursuivi ses études dans les collèges américains d’Aintab et de Marash. En tant que professeur, elle a travaillé au collège de Marash et Grtasiradz d’Aintab. En 1912, elle a déménagé en Angleterre et a suivi les cours du Theological College de Woodbrook. En 1914, elle est retournée à Aintab. En 1915, elle a été déportée avec sa famille. Atteignant Der Zor, elle a réussi à aider les réfugiés arméniens. Cependant, après avoir nommé l’arménophobe Zeki Bey gouverneur de la région, l’extermination des Arméniens qui a atteint Der Zor a été lancée. Araxia Jebejian a été tuée en 1916 par la main de Zeki Bey personnellement. Une victime du génocide arménien.