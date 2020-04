Le Haut-Karabagh a voté hier, malgré les inquiétudes liées au Coronavirus

Les habitants du Haut-Karabagh se sont rendus aux urnes hier pour le deuxième tour d’une élection présidentielle maintenue malgré les graves préoccupations concernant la propagation du coronavirus dans le territoire à population arménienne.

Ara Harutiunian, riche homme d’affaires et ancien Premier ministre, a remporté plus de 49% des suffrages lors du premier tour qui a eu lieu le 31 mars. Il est considéré comme le favori pour succéder à Bako Sahakian, président sortant. Son challenger, Masis Mayilian, a terminé deuxième avec 26,4%.

Citant la pandémie de coronavirus, Mayilian a exhorté ses partisans le 5 avril à boycotter le vote. Mais il ne s’est pas retiré de la course présidentielle.

D’autres personnalités politiques et membre de la société civiles du Karabagh et d’Arménie ont également demandé le report ou l’annulation des élections. Les autorités de Stepanakert ont rejeté ces appels, affirmant que les mesures de précaution prises contiendraient la propagation du virus.

Les autorités n’ont pas changé leur position, soutenue également efficacement par Harutiunian, même après avoir signalé le premier cas de coronavirus dans le Karabagh le 5 avril. Cinq autres personnes ont été testées positives au virus depuis et plus d’une douzaine d’autres ont été mises en quarantaine les jours suivants.

Le 12 avril, Sahakian a dérété une « situation d’urgence » liée au coronavirus dans la région, mais a précisé que le vote se poursuivrait comme prévu. La règle de l’état urgence interdit les rassemblements publics, restreint les liaisons de transport à l’intérieur du Karabagh et interdit aux citoyens d’Arménie et d’autres pays d’entrer sur le territoire.

Les 280 bureaux de vote du Karabagh ont été désinfectés à la veille du vote controversé. Comme ce fut le cas le 31 mars, chaque électeur a reçu un masque facial, des gants et un stylo à usage unique lors de leur entrée dans le lieu de scrutin. Les responsables des élections portaient également des masques et des gants de protection.

Selon la commission électorale centrale locale, 28% des 103 000 électeurs éligibles du Karabagh avaient voté à 14 heures, heure locale. Le taux de participation semble donc être considérablement plus faible qu’au premier tour de scrutin.

Les Arméniens du Karabagh ont également élu le 31 mars leur nouveau Parlement. Le parti de la Patrie libre de Harutiunian a remporté plus de 40% de ces votes et contrôlera 16 des 33 sièges.

Le parti d’opposition Patrie unie de Samvel Babayan, ancien commandant de l’armée du Karabagh, sera la deuxième force parlementaire en importance avec 9 sièges. Trois autres groupes politiques seront également représentés au Parlement local.

L’Azerbaïdjan a fermement condamné les élections au Karabagh, affirmant qu’elles sont contraires aux droits azerbaïdjanais et international. Il a également prétendu que le Karabagh est régi par un « régime illégal installé par l’Arménie ».

Les diplomates américain, russe et français codirigeant le groupe de Minsk de l’OSCE ont souligné, pour leur part, que le Karabagh n’est pas reconnu comme un État indépendant par la communauté internationale et que « les soi-disant élections présidentielles » ne peuvent pas prédéterminer l’issue des pourparlers de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan négociés par eux.

L’Union européenne a également affirmé que les élections « ne peuvent pas influencer la détermination du statut futur du Haut-Karabagh » et qu’elle « ne reconnaît pas le cadre constitutionnel et juridique dans lequel elles se déroulent ».

En revanche, l’Arménie a défendu la tenue des scrutins. Elle a fait valoir que les États membres de l’OSCE avaient adopté en 1992 un document disant que « les représentants élus du Haut-Karabagh » devraient également participer au processus de paix.