Collectif des Associations Arméniennes de Grenoble : Commémoration du 24 avril 2020

Collectif des Associations Arméniennes de Grenoble

Գրենոբլի հայկական ասոցիացիաների միավորում

Commémoration du 24 avril 2020

Les événements liés à l’épidémie du Coronavirus conduisent chacun d’entre nous à rester confiné chez soi et vraisemblablement, au delà du 24 avril.

Cette situation inédite nous met dans l’obligation de modifier le programme que nous avions prévu pour assurer la commémoration du 105e anniversaire du Génocide des Arméniens.

C’est ainsi que sont annulés sur le plan local :

Le printemps d’Arménie du 17 avril

La conférence du 21 avril animée par Vincent Duclert qui sera reportée à une date ultérieure

L’office de commémoration célébrée par la paroisse du 24 avril

Les commémorations du 24 avril organisées par la préfecture de l’Isère au mémorial de Grenoble et par la mairie de Saint Martin d’Hères

Appel aux nouvelles technologies

La communauté grenobloise ne sera pas inactive et fera appel aux nouvelles technologies pour diffuser en ligne dans les réseaux sociaux, un programme préparé auparavant par différents intervenants.

Vous pourrez visualiser sur facebook lien :

https://www.facebook.com/mcagd/

https://www.facebook.com/collectif.armenien.grenoble/

sur votre écran d’ordinateur, téléphone ou tablette

Du 18 avril au 24 avril : « Le printemps d’Arménie » programme culturel élaboré par des membres de la MCAGD et du collectif, jeunes et moins jeunes avec chaque jour un thème différent en hommage aux 3 poètes martyrs Rouben Sévak, Siamanto et Daniel Varoujan ;

le 24 avril : la commémoration virtuelle.

Le CCAF diffusera parallèlement un programme national que nous relaierons.

Profitez de votre confinement pour suivre ces programmes patiemment élaborés par des bénévoles qui se souviennent et font connaître le drame vécu dans la douleur par nos ascendants.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter

collectif.armenien.grenoble@gmail.com - tél 04 76 48 59 38

Membres du collectif : La Maison de la Culture Arménienne de Grenoble et du Dauphiné - Le Club des Arméniens de Grenoble - La Croix Bleue - Anciens Combattants et Résistants Arméniens de l’Armée Française - Azad Magazine - La Paroisse de l’Eglise Arménienne de Grenoble

2020թ. ապրիլի 24-ը՝ ոգեկոչման օր

Կորոնավիրուսի համաճարակը հանգեցրել է նրան, որ մեզանից յուրաքանչյուրը մեկուսանա իր տանը ամենայն հավանականությամբ նույնիսկ մինչև ապրիլի 24-ից հետո։

Այս բացառիկ իրավիճակով պայմանավորված՝ մենք ստիպված ենք փոփոխել այն ծրագիրը, որը նախատեսել էինք իրագործել Հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցը նշելիս։

Այսպիսով՝ չեղարկվեցին մի քանի միջոցառումներ՝

ապրիլի 17-ին նախատեսված « Հայկական գարունը »

ապրիլի 21-ին նախատեսված համաժողովը՝ Վենսան Դյուկլերի մասնակցությամբ, որը տեղի կունենա ավելի ուշ

ապրիլի 24-ին նվիրված եկեղեցական ծիսակատարությունը

Իզերի մարզպետարանի և Սեն Մարտեն դ’Էրի քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպված միջոցառումները՝ նվիրված ապրիլի 24-ի հիշատակի օրվան :

Նոր տեխնոլոգիաների կիրառում

Գրենոբլի հայությունը կլինի գործուն և կդիմի նոր տեխնոլոգիաների կիրառմանը սոցիալական ցանցերում հեռարձակելու տարբեր մասնակիցների կողմից նախապես մշակված ծրագիրը :

Ծրագրին կարող եք հետևել ձեր համակարգիչների, հեռախոսների կամ տաբլետների էկրաններին՝ այցելելով հետևյալ ֆեյսբուքյան էջերը՝

https://www.facebook.com/mcagd/

https://www.facebook.com/collectif.armenien.grenoble/

Ապրիլի 18-ից 24-ը Գրենոբլի և Դոֆինեի Հայկական մշակույթի տան և հայկական ասոցիացիաների անդամների կազմակերպած « Հայկական գարուն » մշակութային ծրագիր՝ երիտասարդների և պատանիների մասնակցությամբ : Ամեն օր նոր թեմա՝ նվիրված Ցեղասպանության զոհ դարձած հայ երեք բանաստեղծներ Ռուբեն Սևակի, Սիամանթոյի և Դանիել Վարուժանի հիշատակին :

Ապրիլի 24-ին՝ վիրտուալ ոգեկոչում :

CCAF-ը զուգահեռաբար կիրականացնի ազգային ծրագիր, որին մենք նույնպես կմիանանք :

Օգուտ քաղեք ձեր մեկուսացումից՝ հետևելով այս ծրագրերին, որոնք մեծ համբերոթյամբ մշակվել են կամավորների կողմից, ովքեր հիշում են և ծանոթացնում են աշխարհին մեր նախնիների ապրած ցավը իր ողջ ողբերգությամբ :

Հարցերի դեպքում կապ հաստատեք՝ գրելով կամ զանգահարելով

collectif.armenien.grenoble@gmail.com - հեռ. 04 76 48 59 38

Միավորման անդամ-ասոցիացիաներ՝ Գրենոբլի և Դոֆինեի Հայկական մշակույթի տուն, Գրենոբլի հայերի ակումբ, Կապույտ խաչ, Ֆրանսիական բանակի դիմադրության հայ նախկին մարտիկների ասոցիացիա, Azad ամսագիր, Գրենոբլի Հայկական առաքելական եկեղեցի