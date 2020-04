Les 16 championnats d’Europe jeunes de basket annulés en 2020

Les 16 championnats d’Europe de basket pour les jeunes, tant chez les garçons que chez les filles, prévus cet été, ont été annulés par la FIBA Europe, la fédération européenne de basket mercredi, qui examine l’impact de la crise du coronavirus sur les calendriers des équipes nationales et des clubs, informe l’agence Belga.

A l’issue d’une réunion en vidéo conférence avec la FIBA, la fédération internationale, le président de la FIBA Europe, le Turc Turgay Demirel a annoncé la mise sur un pied d’une cellule post-Covid 19 pour plancher sur les calendriers suite aux différentes annulations et remaniements de calendriers, notamment imposés par le changement de dates des JO de Tokyo. Que ce soit pour les équipes nationales, avec l’Euro de basket prévu chez les messieurs et les dames en 2021, qu’au niveau des clubs avec des compétitions européennes encore inachevées. Un examen de la situation et des options de calendrier seront présentés au prochain bureau de la FIBA en mai.

En raison du report des Jeux Olympiques de Tokyo à l’année prochaine, les responsables de la FIBA Europe examinent les impacts sur les championnats d’Europe messieurs et dames de 2021 jeudi en Comité exécutif. Les qualifications sont toujours en cours pour l’Euro masculin prévu du 2 au 19 septembre 2021 en Tchéquie, Géorgie, Italie et Allemagne. L’Euro féminin pour lequel les Belgian Cats se sont qualifiées est organisé en France (Lyon et Paris) et en Espagne (Valence) du 17 au 27 juin 2021. Les JO de Tokyo ont été reprogrammés eux du 23 juillet au 8 août 2021.

Pour ce qui est des compétitions de clubs, la FIBA Europe émet l’hypothèse d’opter pour la même formule que la Ligue des Champions de basket et de clôturer les compétitions européennes fin septembre/début octobre pour ce qui est de l’Euroligue et l’EuroCoupe chez les dames et la FIBA Europe Coupe chez les messieurs. A savoir un Final 8 pour les compétitions féminines et un Final 4 pour les messieurs organisés dans un lieu unique. Cette option sera d’abord discutée avec les clubs et les fédérations nationales.

Tous les championnats d’Europe de jeunes U20, U18, U16, en division A, B, voire C, sont annulés pour cet été. Les U18 devaient servir de qualification pour le championnat du monde U19 2021. C’est le classement mondial FIBA des jeunes actuel qui servira de base et, côté féminin, la Belgique pourrait en être avec une 13e place dans ce ranking.

ARMENPRESS