Diocèse de France

de l’église apostolique arménienne

Քրիստոս Յարեաւ Ի Մեռելոց։ Օրհնեալ Է Յարութիւնն Քրիստոսի։

Le Christ est ressuscité. Béni soit la résurrection du Christ !

Հաճեցէք կցուած գտնել Գերաշնորհ Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան՝ Ֆրանսահայոց Թեմի առաջնորդ սրբազան հօր Զատկական Քարոզը։

Veuillez trouver ci-dessous le message de Pâques de Mgr. Vahan Hovhanessian, Primat du Diocèse de France de l’Église apostolique arménienne.

« Յարուցելոյն ի մեռելոց ալէլուիա, որ զաշխարհս լուսաւորեաց, ալէլուիա :» ( Սուրբ Յարութեան Շարական )

Սիրելի Հաւատացեալ Ժողովուրդ Ֆրանսայի

Այսօր Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին եւ Հայ ժողովուրդը կը միանան Քրիստոնեայ աշխարհին հետ նշելու համար Քրիստոսի մեռելներէն հրաշափայլ յարութեան տօնը։ Այսօր Քրիստոս իր յարութեամբ վերանորոգեց աշխարհը եւ ստեղծագործութիւնը յաւիտենական կեանքի յոյս պարգեւելով։ Մարդկութիւնը Քրիստոսէն առաջ շղթայակապուած էր մեղքի եւ անոր հետեւանքով՝ մահուան։ Անհրաժեշտ էր փրկիչ մը՝ մէկը որ պիտի վճարէր փրկագինը մեր մեղքերուն՝ անցյալի, ներկայի և ապագայի։ Խաչի վրայ Իր կամաւոր մահուամբ՝ Յիսուս դարձաւ այդ փրկագինը մեր մեղքերու համար, և մեռելներէն յարութիւն առնելով՝ ան միանգամ ընդ միշտ ջնչեց մեղքի կապանքները եւ կործանեց մահուան վճիռը :

Այս է մեր հաւատքի ուրախ լուրը : Աստուած այնքան սիրեց մեզ, որ Ան ինքզինքը ինքնակամ զոհ մատոյց՝ մեզ յաւիտենական կեանք պարգեւելու համար : Ինչպէս եկեղեցւոյ հայրերը կ՚ըսեն՝ յաւիտենական Աստուած ընտրեց մեռնիլ, որպէսզի մահկանացու մարդը յաւիտենական կեանք ապրելու հնարաւորութիւնը ունենայ : Այս Աստուածային պարգեւ մըն է որ Աստուած կը բաշխէ բոլոր անոնց որ կը հաւատան մեր Տիրոջ և Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսին :

Մենք ազգի մը որդիներն ենք, որ ընտրած է հետևիլ Քրիստոսին եւ հաւատարիմ մնալ Անոր աւետարանին ՝ զաւակները աշխարհի առաջին քրիստոնեայ թագաւորութեան : Թէպէտ մեր պատմութեան էջերը լեցուն են օտար ազգերու ներխուժումներով և մեծ կայսրութիւններու վայրագութիւններով, մենք միշտ մեր հաւատքով ի Քրիստոս յաջողած ենք ոտքի կենալ, վերականգնիլ և շարունակել ապրիլ : Ավարայրի ճակատամարտէն սկսեալ անցնելով 1915ի ցեղասպանութիւնէն, Սումկայիդէն և այլք, իւրաքանչիւր սարսափելի իրադարձութիւն կարելի է ազգային խաչելութիւն սեպել մեզ համար։ Սակայն, այսուհանդերձ, յարուցեալ Քրիստոսին ապաւինելով մեր ժողովրդը իր հաւատքով յաջողեցաւ յարութեան յաղթանակի եւ պայծառ ապագայի վերածել իւրաքանչիւր ազգային պատմական խաչելութեան դէպք, և շարունակել ապրիլ մինչև այսօր : Ու՞ր են այսօր անցեալի մեծ պետութիւններն ու բանակները : Անոնք բոլորն ալ անհետացած և ոչնչացած են, սակայն մեր

սիրելի Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը կը շարունակեն գոյատևել : Փառք Աստուծոյ, այսօր մենք ունինք բարգաւաճ Հայաստան, իր Հայրապետութիւնով եւ հանրապետութիւնով որ կը ղեկավարուի մեր ժողովրդի իսկ որդիներով և դուստրերով :

Այս բառերը գրելուս ժամանակ, միտքս զիս կը տանի իմ քահանայական ծառայութեան անցեալ երեսուն տարիներու ընթացքին տարբեր եկեղեցիներու մէջ ուր տօնած ենք Սուրբ Զատկական Պատարագը. հարիւրաւոր հայորդիներ կը լեցնէին եկեղեցիները և ուրիշներ ալ դուրս կը սպասէին, եկեղեցիներու սահմանափակ տարածութեան պատճառով : Այս տարի, սակայն, համաճարակի ներկա իրավիճակի պատճառով մենք Յարութեան տօնը կը նշենք մեկուսացուած իրարմէ : Մինչ մեր տուներուն մէջ մեկուսացած ըլլալով՝ բաժանուած ենք մեր սիրելիներէն և ընկերներէն, ես կը հաւատամ որ մենք միացած կը մնանք հոգիով եւ սրտով ամրապնդուած Քրիստոսի խօսքերով և իրարու հանդէպ քրիստոնեական սիրով : Մեր հաւատքի կապը կը գերազանցէ աշխարհագրական սահմանումները, եւ մեզ հոգևորապէս կը միացնէ այս օրհնեալ տօնին : Իսկապես այսօր, աւելի քան երբեք, որքան մխիթարական եւ ներշնչիչ կը հնչէ մեր աւանդական ողջոյնը Քրիստոսի փառաւոր հարութեան տօնի առիթով. « Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց :»

Թող Տիրոջ յարութեան լոյսը ներթափանցէ տիեզերքը եւ իւրաքանչիւրիս սիրտն ու հոգին, մաքրելով չարիքներէն ու մեղքէն։ Թող թափուր գերեզմանի ուրախ լուրը յոյսով եւ մխիթարութեամբ լեցնէ մեր սրտերը, բժշկելով եւ զօրացնելով անոնց որոնք կարիքն ունին բժշկութեան եւ ցաւի փարատման : Թող Յարուցեալ Քրիստոսը պահէ եւ պահպանէ մեզ, մեր սիրելիները, մեր երկիրը, մեր հայրենիքը՝ Հայաստանը իր հանրապետութեամբ և հայրապետութեամբ և պաշտպանէ մեզ բոլորիս : Թող Անոր հրաշագործ ձեռքը դպչի այս երկրագունտին և բուժէ բոլորիս աշխարհը պարուրած համաճարակէն և մեզ արժանացնէ վերադառնալու մեր սիրելիներուն և մեր եկեղեցիներուն, որպէսզի շարունակենք փառաբանել Քրիստոսը ՝ Հօր և Սուրբ Հոգիին հետ միասին, այժմ և միշտ և յաւիտեանս յաւիտենից : Ամէն։

« Քրիստոս Յարեաւ Ի Մեռելոց։ Օրհնեալ է Յարութիւնն Քրիստոսի :»

Օրհնութեամբ եւ սիրոյ ողջունիւ ի Քրիստոս՝

Վահան Եպս. Յովհաննէսեան, Առաչնորդ

Le Message de Pâques de Son Excellence Mgr Vahan Hovhanessian, Primat du Diocèse de France de l’Église apostolique arménienne

Chers fidèles, chers amis

Le Christ est ressuscité, béni est la résurrection du Christ.

Aujourd’hui, nous nous joignons aux chrétiens du monde entier pour célébrer le plus grand miracle de tous : la résurrection des morts de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible et notre église nous enseignent clairement que l’humanité avant Jésus-Christ était condamnée et asservie au péché et à sa mort incontestable. Il avait besoin d’un sauveur, quelqu’un qui paiera la rançon pour nos péchés, passés, présents et futurs, et pour nous racheter de la malédiction du péché et de la mort. Par sa mort volontaire sur la croix, Jésus est devenu la rançon de nos péchés, et en ressuscitant des morts, il a détruit une fois pour toutes les chaînes de la mort.

Telle est la bonne nouvelle de notre foi. Nous croyons en un Dieu qui nous aimait tellement qu’il s’est volontairement offert en sacrifice pour nous accorder la vie éternelle. Comme le disent les pères de l’église, le Dieu éternel a choisi de mourir, afin que l’homme mortel puisse avoir une chance de vivre pour toujours. C’est le don accordé à tous ceux qui croient en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.

Nous sommes les fils et les filles d’une nation qui a choisi de suivre le Christ, et est restée fidèle à son évangile : le premier royaume chrétien au monde. Malgré le fait que notre histoire soit remplie d’invasions et d’atrocités étrangères, nous avons toujours réussi à nous relever et à continuer à vivre. Passant par la bataille d’Avarayr et continuant par les invasions des Perses puis des Arabes, des Mongols, des Ottomans, les événements horribles du génocide de 1915, de Sumgait et d’autres, peuvent chacun être considérés comme une crucifixion pour notre nation. Cependant, malgré tout cela, et à cause de la foi de notre peuple dans le Christ ressuscité, nous, en tant que nation, avons été ressuscités et continuons à vivre jusqu’à aujourd’hui. Où sont les grandes puissances du passé ? Ils se sont tous évanouis et disparu, mais notre bien-aimée Arménie continue d’exister. En fait, Dieu merci, nous avons aujourd’hui une république d’Arménie prospère gouvernée par les fils et les filles de notre peuple.

Alors que j’écris ces mots, mon esprit me ramène aux trente dernières années de mon ministère en tant que prêtre ordonné et avant cela en tant que servant d’autel, dans les différentes églises où j’ai célébré le Badarak pour Pâques, avec des centaines d’Arméniens remplissant l’église et d’autres attendent à l’extérieur en raison de l’espace limité dans l’église. Cette année, cependant, en raison de la situation actuelle de la pandémie, nous célébrerons Pâques isolés les uns des autres. Bien que isolés dans nos maisons et séparés de nos proches et amis, je crois que nous sommes toujours unis dans notre foi en Christ et dans notre amour chrétien les uns pour les autres. Le lien de notre foi transcende les limitations géographiques pour nous rassembler spirituellement en ce jour sacré. En effet, aujourd’hui plus que jamais, oh combien réconfortante retentit notre salut traditionnel à l’occasion de la fête de la glorieuse résurrection du Christ : Krisdos Haryav ee Merelot

Que la lumière de la résurrection du Seigneur pénètre l’univers et le purge du mal, remplissant le cœur et l’âme de ceux qui souffrent d’espérance et de guérison. Que le Christ, le Sauveur ressuscité, demeure avec nous, nos proches qui nous sont chers, notre pays, l’Arménie avec sa république et le Saint Siège de Saint Etchmiadzin et nous protège du mal. Que Sa main miraculeuse touche ce monde, le guérisse de la pandémie et nous rend digne de retourner auprès de nos proches et de nos églises. Et avec le reste du monde, puissions-nous continuer à Le glorifier avec le père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et jusqu’à l’éternité amen.

Le Christ est ressuscité. Béni soit la résurrection du Christ !

Joyeuses Pâques, avec bénédictions,

Mgr. Vahan Hovhanessian, Primat 12 avril 2020