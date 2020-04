L’acteur de théâtre Narek Dourian remercie tous ceux qui en Arménie et dans le monde qui luttent contre le coronavirus

L’acteur Narek Dourian très connu au sein de la communauté arménienne de France et qui s’est réinstallé en Arménie depuis quelques années, fondateur du théâtre « Bohême » remercie tout le personnel soignant et tous ceux qui sont dans la lutte contre le coronavirus. Ceux qui tentent de sauver des familles. « Ceux qui me connaissent savent que je n’aime pas sortir de chez moi tout le temps, mais en ces journées je désire sans cesse dire quelque chose, m’exprimer, mais après je me demande ce qu’il faut dire, qu’est-ce que les gens ne savent pas, en ces jours au lieu de parler il faut réfléchir, tu ne peux pas dire tout » a affirmé Narek Dourian dans une interview à l’agence Armenpress. Selon Narek Dourian -qui a récemment annulé une tournée en France et notamment à Grenoble pour cause de l’épidémie du coronavirus- ceux qui sont « au front » dans le combat contre le virus « sont des héros ». Il s’inquiète du sort des médecins et des infermières et « prie pour eux » afin qu’ils ne soient pas contaminés et ne contaminent pas leur famille. « Je m’incline devant vous. Je suis certain que tout le monde se joindra à moi pour dire merci » conclut Narek Dourian.

Krikor Amirzayan