Revue de la presse arménienne du 9 avril 2020

921 cas confirmés de coronavirus, un nouveaux décès/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 921 cas de coronavirus dans le pays dont 138 ont été guéris et 10 patients sont décédés. Selon le Ministre de la Santé, près de 3 000 professionnels de la santé sont impliqués à travers le pays dans la lutte contre l’épidémie.

Arrivée de matériel et d’équipements médicaux en Arménie/ Les autorités ont informé qu’un avion transportant une grande quantité de matériel et d’équipements médicaux en provenance de Chine a atterri en Arménie. Le vol spécial a été initié par le Bureau du Commandant de l’Arménie. Le matériel et l’équipement médicaux contiennent 120 appareils de ventilation, 2 stations d’approvisionnement en oxygène, 60 000 kits de test, 60 000 masques médicaux, 280 000 masques de protection, 20 000 lunettes de protection et 100 000 vêtements de protection, ainsi que des médicaments. Une partie des fournitures médicales a été obtenue grâce aux fonds du gouvernement arménien et l’autre partie a été donnée par la Chine et des bienfaiteurs arméniens et chinois.

L’UE fournira un montant total de 92 millions d’euros à l’Arménie pour répondre aux besoins immédiats et à court terme/La Délégation de l’Union européenne en Arménie informe que suite à l’annonce de la semaine dernière sur le soutien de l’UE à l’Arménie pour lutter contre l’épidémie de COVID-19 (cf. revue du 03 avril 2020) et après une nouvelle restructuration des programmes existants avec le gouvernement arménien, l’UE fournira un montant total de 92 millions d’euros à l’Arménie pour répondre aux besoins immédiats et à court terme. Les fonds seront consacrés à la fourniture de matériel et d’équipements médicaux, à la formation du personnel médical et de laboratoire, au soutien des PME et du monde des affaires, ainsi qu’à l’aide sociale et humanitaire aux personnes touchées par l’épidémie de coronavirus.

Ambassade des États-Unis : l’AIEA va fournir 2 000 kits de test COVID-19 à l’Arménie/ Selon l’Ambassade des États-Unis en Arménie, les États-Unis, par l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), ont récemment fourni un total de 6 millions de dollars pour soutenir les efforts de l’agence dans la lutte contre l’épidémie de COVID-19 dans le monde entier - y compris en Arménie. D’après l’Ambassade, ces fonds américains permettront de fournir des kits de tests COVID-19 et l’Arménie recevra 2 000 tests.

Signature de l’accord de coopération financière entre l’Allemagne et l’Arménie/ L’Ambassade d’Allemagne en Arménie a annoncé la signature de l’accord de coopération financière entre l’Allemagne et l’Arménie. Plus de 91 millions d’euros seront mis à la disposition de l’Arménie sous forme de dons, d’assistance technique et de prêts bonifiés, y compris pour des projets visant à protéger la biodiversité ou à promouvoir les énergies renouvelables.

Patriarcat arménien de Constantinople : Erdogan veut aider l’Arménie en lui fournissant des médicaments/ Les médias indiquent que le Président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a eu une conversation téléphonique avec le patriarche arménien de Constantinople, l’archevêque Sahak Mashalian, et a offert l’aide de la Turquie. Selon le service de presse du Patriarcat arménien de Constantinople, le président Erdogan a exprimé sa gratitude pour l’aide financière apportée par la communauté arménienne à la fondation pour les personnes socialement défavorisées. Erdogan a informé qu’il avait facilité les conditions de retour des citoyens arméniens dans leur pays et a exprimé sa volonté de soutenir l’Arménie en lui fournissant des médicaments.

Entretien téléphonique entre les MAE arménien et russe/ A l’initiative de la partie arménienne, le Ministre arménien des Affaires étrangères a eu une conversation téléphonique avec son homologue russe. Les ministres des affaires étrangères ont discuté des mesures prises pour prévenir la propagation de la pandémie du coronavirus et ont souligné l’importance de la coopération, de l’aide mutuelle et de l’échange d’informations. Les parties ont également abordé des questions régionales et internationales, y compris le règlement du conflit du Haut-Karabakh.

Entretien téléphonique entre les MAE arménien et iranien/ A l’initiative de la partie iranienne, le Ministre arménien des Affaires étrangères a eu une conversation téléphonique avec son homologue iranien. Les interlocuteurs ont échangé sur les mesures visant à lutter contre le coronavirus. Le ministre iranien a présenté ses condoléances au nom du gouvernement iranien pour les décès causés par le coronavirus et a exprimé sa solidarité avec le peuple arménien. Le Ministre arménien a présenté les efforts du gouvernement arménien de lutte contre le coronavirus et a hautement apprécié la solidarité exprimée par l’Iran. Les parties ont évoqué la lutte mondiale contre le coronavirus et la coopération entre l’Arménie et l’Iran dans cette situation. Un large éventail de questions de coopération bilatérale a été abordé au cours de cette conversation téléphonique.

Réactions à l’article de Ter-Petrosyan/ Les médias rendent compte des réactions à l’article du Premier Président de l’Arménie, Levon Ter-Petrosyan (cf. revue du 08 avril 2020). Pachinian n’a pas réagi à cet article de son ancien mentor politique. L’un de ses proches collaborateurs, le vice-président du Parlement, Alen Simonian, a déclaré qu’il comprenait les préoccupations exprimées par Ter-Petrosyan, car ce dernier « sait ce que cela signifie de gouverner le pays en temps de crise ». Mais un autre député pro-gouvernemental et Président de le Commission parlementaire spéciale chargée d’examiner les circonstances de la guerre d’avril 2016, Andranik Kocharian, a critiqué l’appel de Ter-Petrosyan à l’arrêt l’enquête parlementaire. Selon lui, l’article de Ter-Petrosyan est paru quelques heures seulement après que Serge Sarkissian ait accepté de témoigner devant la commission (cf. revue du 07 avril 2020). Le député suggère que Ter-Petrosyan pourrait essayer d’empêcher Sarkissian de faire plus de lumière sur une réunion surprise tenue par les deux ex-présidents plus tard en avril 2016 : « Un accord semble être proposé : n’enquêtez pas sur les événements d’avril 2016 et en échange, Robert Kocharian et Serge Sarkissian diront à leurs médias de se calmer et d’arrêter de dire du mal des autorités ».

La Fondation « Mon pas » donne 200 000 dollars pour l’achat de fournitures médicales vitales/ Les médias indiquent que la Fondation « Mon pas » dirigée par l’épouse du Premier ministre arménien a fait un don de 100 000 000 drams (200 000 dollars) pour l’achat de fournitures médicales vitales dans le cadre de la lutte contre COVID-19.

Rédaction : Léna Gyulkhasyan

Ambassade de France