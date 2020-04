Revue de la presse arménienne du 8 avril 2020

881 cas confirmés de coronavirus, un nouveaux décès/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 881 cas de coronavirus dans le pays dont 114 ont été guéris et 9 patients sont décédés. Le Premier ministre a déclaré qu’un patient de 93 ans, qui souffrait d’un cancer, est décédé de complications liées au coronavirus, devenant ainsi le neuvième décès en Arménie dû au COVID-19. Il a ajouté que huit autres patients étaient actuellement dans un état critique. Notant que les statistiques des nouveaux cas diminuent, Nikol Pachinian a fait part de son « optimisme prudent » général et a déclaré que si les statistiques récentes sont maintenues, cela signifierait que le pays a surmonté le pic de l’épidémie. Selon lui, environ 90% des patients n’ont même pas de fièvre.

Un laboratoire mobile russe déployé dans l’armée arménienne pour effectuer des tests de COVID-19/ La porte-parole du Ministère de la Défense a indiqué que des spécialistes russes en épidémiologie sont arrivés en Arménie pour coopérer avec leurs collègues arméniens afin de détecter et de prévenir le coronavirus dans les bases militaires arméniennes, ainsi que dans la 102e base militaire russe à Gumri. Selon la porte-parole, le laboratoire mobile que l’armée russe a déployé en Arménie le 7 avril a la capacité de réaliser 100 tests d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) du coronavirus en une journée. Le complexe est constitué du laboratoire lui-même, d’un système de prélèvement d’échantillons et de désinfection. Le système a été déployé dans l’armée arménienne et il sera utilisé dans toutes les bases militaires.

L’Arménie interdit à pratiquement tous les ressortissants étrangers d’entrer dans le pays en raison de la pandémie de coronavirus/ Alors que l’Arménie avait déjà mis en place une interdictions d’entrée pour les ressortissants d’un nombre de pays touchés par le coronavirus (cf. revue du 18 mars 2020), le Ministère arménien des Affaires étrangères a déclaré mardi que le gouvernement avait décidé d’étendre l’interdiction de voyager au monde entier car pratiquement tous les pays ont enregistré des cas de coronavirus au cours des dernières semaines. Le Ministère a indiqué que l’interdiction ne s’appliquerait pas aux citoyens arméniens et les membres de leurs familles (quel que soit leur nationalité), aux personnes disposant d’un permis de séjour, ni aux diplomates et représentants des organisations internationales. Mais le Ministère a averti que ces personnes devront tous s’isoler ou être mis en quarantaine immédiatement après leur entrée dans le pays. Selon la presse, étant donné que les frontières terrestres de l’Arménie ont été fermées aux voyages en mars, et pratiquement toutes les compagnies aériennes ont cessé leurs vols vers Erevan et Gumri au début de ce mois, la dernière mesure gouvernementale pourrait donc ne pas changer grand-chose dans la pratique.

Le premier cas du coronavirus a été confirmé dans le Haut-Karabakh/ 17 contacts directs du patient ont été mis en quarantaine et ne présentent aucun symptôme pour le moment. La presse se demande si à la lumière de ces nouvelles informations les autorités de facto du Karabakh maintiendront le deuxième tour des « élections présidentielles » prévu le 14 avril.

400 citoyens arméniens rapatriés de Russie/ Plus de 400 citoyens arméniens sont rentrés de Russie grâce à deux vols charters effectués par Red Wings Airlines les 6 et 7 avril. Ils seront tous mis en quarantaine pendant 14 jours. Le vice-premier ministre, Tigran Avinian, a annoncé que le gouvernement russe avait donné l’autorisation spécial pour ces vols. Près de 200 autres citoyens, qui n’ont pas pu rentrer chez eux, ont été hébergés dans quatre hôtels sous la coordination de l’ambassade arménienne. Près de deux douzaines de citoyens ont refusé de se rendre dans des hôtels, préférant rester à l’aéroport de Domodedovo. La plupart des personnes évacuées ont été sélectionnées par l’ambassade d’Arménie. D’après l’ambassadeur Vartan Toghanian, la priorité a été donnée aux passagers en transit venant d’autres villes russes et aux personnes voyageant avec de jeunes enfants ou manquant d’argent pour rester en Russie. Toghanian a indiqué qu’environ 3 000 ressortissants arméniens ont demandé à l’ambassade de les aider à retourner en Arménie.

Kocharian a de nouveau intenté un procès en diffamation contre Pachinian/ L’ancien président Robert Kocharian, qui est en détention provisoire dans le cadre de l’affaire du 1er mars 2008, a de nouveau intenté un procès en diffamation contre le Premier ministre Nikol Pachinian. L’avocat de Kocharian a déclaré que son client réclame 2 millions de drams (4 000 dollars) de dommages et intérêts et la rétractation de ce qu’il considère comme des affirmations fausses et calomnieuses faites par Pachinian. L’avocat n’a pas précisé les déclarations en question. La presse n’exclut pas qu’il s’agit des déclarations de Pachinian faites lors de la campagne du referendum constitutionnel au début de mars. La presse rappelle que Kocharian avait déjà poursuivi Pachinian pour diffamation en septembre 2018 mais avait retiré sa plainte en juin 2019 après que Pachinian ait précisé par l’intermédiaire d’un avocat qu’il n’avait pas publiquement accusé l’ex-président d’avoir organisé des meurtres lors des violences post-électorales de 2008 (cf. revue du 13 juin 2019).

Le Premier Président d’Arménie satisfait des efforts des autorités pour combattre la propagation du coronavirus en Arménie/ Le premier Président d’Arménie, Levon Ter-Petrosyan, a publié un article sur la situation liée au coronavirus en Arménie dans lequel il déclare que malgré quelques erreurs et lacunes les autorités arméniennes traitent leurs devoirs avec responsabilité et qu’elles prennent principalement toutes les mesures possibles et nécessaires. Cependant, il note que pendant que les autorités sont occupées à travailler 24h/24, il y a « une énorme armée de saboteurs et de personnes malveillantes qui instillent la haine et l’inimitié envers les autorités avec les nombreux médias et les centaines de faux comptes sociaux sous le contrôle de forces bien connues ». Dans son article, l’ancien Président appelle également à cesser temporairement les activités de la commission parlementaire qui mène une enquête sur les circonstances de la guerre d’avril en 2016, « car cela irrite encore plus la population ». Ter-Petrosyan espère également « que les deuxième et troisième présidents d’Arménie ordonneront aux médias sous leur contrôle de cesser de mener une lutte folle contre les autorités et ils ne manqueront pas cette occasion de se comporter comme des hommes d’État ».

