Revue de la presse arménienne du 7 avril 2020

Pour la première fois le nombre de patients guéris en 24 heures est supérieur au nombre de nouveaux cas/ Nikol Pachinian a annoncé sur Facebook que pour la première fois depuis l’épidémie de coronavirus en Arménie, le nombre de patients guéris en 24 heures était supérieur au nombre de nouveaux cas. Selon lui, il y a eu 20 nouveaux cas de coronavirus et 25 patients se sont rétablis au cours de la journée du 06 avril. Le nombre total de cas est de 853 dont 8 patients sont décédés et 87 sont guéris. Le Ministre de la Santee a déclaré que la plupart des patients n’ont même pas de fièvre, mais 146 citoyens sont atteints de pneumonie. Près de 35 personnes sont dans un état critique et 8 dans un état très critique.

6 policiers infectés/ Selon le chef adjoint de la police, des mesures préventives sont mises en œuvre au sein de la police arménienne, a déclaré le chef adjoint de la police. En ce moment, la police a signalé 6 policiers infectés par le coronavirus et 11 policiers ont été isolés.

Don de 250 000 dollars de la part de Eduardo Eurnekian/ Les médias indiquent également que l’homme d’affaires argentino-arménien, héros national de l’Arménie Eduardo Eurnekian, apportera une aide de 250 000 dollars au gouvernement arménien pour lutter contre la propagation du coronavirus.

La session question réponse de 3 heures du Premier ministre/ Les médias rendent compte de la session question réponse de 3 heure du Premier ministre sur Facebook. La majorité des questions a porté sur les défis socio-économiques, l’inflation, les prêts agricoles, ainsi que les programmes d’aide sociale pour les familles vulnérables et d’aide économique pour les petites entreprises pour atténuer les inévitables conséquences économiques de l’épidémie. Selon Pachinian, une aide de 2 milliards 353 millions de drams a déjà été distribuée pour aider les entreprises et les personnes socialement vulnérables.

L’Arménie va probablement commencer à produire ses propres tests COVID-19/ Quant aux questions portant sur la lutte contre la propagation du coronavirus, Nikol Pachinian a déclaré que l’objectif du gouvernement était de tester jusqu’à 1000 personnes par jour à partir de cette semaine. Il a également noté que l’Arménie va probablement commencer à produire ses propres tests COVID-19 et que 550 000 dollars avaient été affectés à cette fin pour l’Institut de biologie moléculaire. Nikol Pachinian a également déclaré que la tension sur le système de santé du pays s’était un peu allégée. Selon lui, pour le moment le pays a 1 400 lits pour les patients atteints de coronavirus, mais seulement la moitié d’entre eux sont utilisés. Selon le Premier ministre, si le nombre des nouveaux cas diminue, le gouvernement commencera à mener une stratégie d’assouplissement de l’état d’urgence.

Entretien téléphonique entre Pachinian et Poutine/ Nikol Pachinian s’est entretenu au téléphone avec le Président russe, Vladimir Poutine. Les parties ont discuté de mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19. Pachinian a remercié la partie russe pour les mesures prises pour assurer la mise en œuvre ininterrompue du transport de marchandises. La presse note que le communiqué du gouvernement arménien indique que « les parties ont discuté des questions liées à la fourniture de gaz naturel à l’Arménie », alors que le communiqué de la partie russe ne mentionne pas explicitement ce point. Lors de son live Facebook, Nikol Pachinian a évoqué la question du prix de gaz et cette conversation téléphonique. « Malheureusement, le prix du gaz naturel a souvent fait l’objet de spéculations politiques » a déclaré Pachinian tout en notant qu’il faisait référence à l’ancien gouvernement arménien qui « a toujours utilisé ceci [le prix du gaz] à des fins politiques ». Selon lui, aujourd’hui, le gouvernement arménien est confronté à un problème d’exploitation efficace du système de gaz naturel. Pachinian a rappelé que le gouvernement avait demandé au monopole russe Gazprom de réexaminer le tarif du gaz naturel (cf. revue du 01 avril 2020). Citant sa conversation téléphonique avec Poutine, Pachinian a déclaré « je lui ai parlé la crise actuelle et j’espère que le Président de la Russie et moi-même pourrons examiner la question et parvenir à un accord ». Rappelons que le 1er avril Gazprom Armenia a demandé une augmentation de tarif (cf. revue du 02 avril 2020).

Serge Sarkissian invité à une audience la Commission parlementaire spéciale chargée d’examiner les circonstances de la guerre d’avril 2016/ Les médias indiquent que la Commission parlementaire spéciale chargée d’examiner les circonstances de la guerre d’avril 2016 a invité le troisième Président d’Arménie, Serge Sarkissian, à une audience. Le bureau de Sarkissian a indiqué que « bien que le troisième président ne soit pas légalement obligé d’assister aux audiences de cette commission spéciale, il n’a aucun problème à présenter les détails de l’agression militaire déclenchée par l’Azerbaïdjan en avril 2016 ». Son bureau a également indiqué que Sarkissian a demandé qu’on lui fournit la copie de l’enregistrement de son audience s’il est prévu d’enregistrer l’audience. Sinon, Sarkissian a demandé de lui donner la possibilité d’enregistrer cette audience.

L’UEE a temporairement interdit les exportations de denrées alimentaires essentielles de ses États membres/ L’Union économique eurasiatique (UEE) a temporairement interdit les exportations de denrées alimentaires essentielles de ses États membres, dont l’Arménie, vers d’autres pays. Selon le vice-ministre arménien de l’économie, Varos Simonian, la Commission économique eurasiatique a lancé cette interdiction de trois mois en réponse à la pandémie de coronavirus, afin de « fournir à la population des quantités suffisantes de ces produits en cas d’aggravation de la situation sanitaire et épidémiologique ».L’interdiction ne s’appliquera pas à l’aide humanitaire qui pourrait être fournie par les États membres de l’UEE. Dans le même temps, la Commission avait décidé la semaine dernière de lever temporairement les droits de douane sur les denrées alimentaires importées par les États membres de l’UEE pour empêcher une augmentation importante des prix de ces produits.

Rédaction : Léna Gyulkhasyan

Ambassade de France