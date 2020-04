Revue de la presse arménienne du 04 au 06 avril 2020

833 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 833 cas de coronavirus dans le pays dont 62 ont été guéris et 8 patients sont décédés. Selon Nikol Pachinian, plus de 500 patients atteints de coronavirus sont asymptomatique et ne nécessitent donc pas de traitement médical.

Si le nombre de nouveaux cas diminue, les autorités pourraient envisager un assouplissement des restrictions dès lundi prochain/ Lors d’une adresse Facebook lundi matin, le Premier ministre Nikol Pachinian a déclaré que sur 263 derniers tests, seuls 11 étaient positifs. Selon lui, ce nombre sans précédent ces dernières semaines veulent dire que les mesures prises par les autorités ont commencé à donner des résultats. D’après lui, les restrictions doivent être maintenues plus strictement pendant la semaine courante. « Dans ce cas, nos chances de commencer à envisager un assouplissement des restrictions dès lundi prochain augmenteront » a déclaré Pachinian.

La Banque mondiale va donner à l’Arménie 3 millions de dollars pour l’acquisition de matériel et de fournitures médicales/ La Banque mondiale a déclaré qu’elle allait donner à l’Arménie 3 millions de dollars pour l’acquisition de matériel et de fournitures médicales nécessaires pour contenir la propagation du coronavirus dans le pays. La banque a déclaré que près de la moitié de l’aide demandée par le ministère arménien de la santé sera consacrée à l’achat de 50 appareils de ventilation pulmonaire. Le ministère obtiendra également des équipements de protection individuelle pour le personnel de santé.

Fitch révise ses perspectives sur l’Arménie en raison du « choc de coronavirus »/ L’agence Fitch Ratings a révisé la perspective sur la note de défaut émetteur (IDR) à long terme de « stable » à « négatif », mais a maintenu la note « BB- ». Selon Fitch, le choc coronavirus affecte négativement l’économie arménienne en raison de son influence sur les produits de base (une majorité des exportations), l’économie russe (pour les transferts de fonds, le commerce et les IDE) et le tourisme, ce qui n’est que partiellement compensée par le bénéfice d’un prix du pétrole plus bas. Fitch prédit que le choc de coronavirus fera baisser la croissance du PIB de 7,6% en 2019 à 0,5% cette année. Fitch prévoit que la croissance du PIB se redressera partiellement en 2021, pour atteindre 5,5 %, soutenue par un rebond de la demande extérieure, un rattrapage des investissements et une reprise de la consommation privée et de la croissance de l’emploi, avec un effet modéré du resserrement budgétaire.

Introduction de l’application mobile « Covid-19 Armenia »/ Le vice-premier ministre et commandant de la situation d’urgence, Tigran Avinian, a présenté l’application mobile « Covid-19 Armenia » qui grâce à un questionnaire, permet d’évaluer l’état de sante de l’utilisateur. Les utilisateurs du groupe de risque seront contactés par les épidémiologistes pour un entretien afin de décider si cette personne a besoin de soins médicaux supplémentaires. L’application comprend également les dernières nouvelles sur les mesures prises par les autorités, des conseils médicaux sur la manière d’éviter l’infection dans différentes situations, les dernières statistiques relatives aux coronavirus, le formulaire de circulation etc.

170 violations du régime de cessez-le-feu entre le 29 mars et le 4 avril/ Selon le communiqué du Ministère de facto de la Défense du Karabakh, les troupes azerbaïdjanaises ont violé le régime de cessez-le-feu à plus de 170 reprises sur la ligne de contact Karabakh-Azerbaïdjan entre le 29 mars et le 4 avril, au cours desquelles plus de 1300 balles ont été tirées en direction des gardes-frontières arméniens avec des armes de différents calibres.

Commentaire de la porte-parole du MAE arménien sur la désinformation diffusée par l’Azerbaïdjan/ La porte-parole du Ministère arménien des Affaires étrangères a qualifié de « déplorable » la diffusion de fausses informations par l’Azerbaïdjan sur la situation à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et sur la ligne de contact Karabakh-Azerbaïdjan. Selon elle, ceci « vise à dissimuler ou à justifier les violations du cessez-le-feu et du droit international humanitaire » de la part d’Azerbaïdjan.

Commentaire du vice-MAE russe sur les informations des services de renseignement estoniens sur les relations entre Moscou et Erevan/ Les médias indiquent que dans une interview au journal arménien russophone Novoye Vremya, le vice-ministre russe des affaires étrangères, Andrey Rudenko, a critiqué les informations tirées des documents des services de renseignement estoniens sur les relations entre Moscou et Erevan. En réponse à la demande de commenter les données d’un document des services de renseignement estoniens selon lequel Moscou « a du mal à tolérer les dirigeants actuels de l’Arménie », Rudenko a suggéré que cette question soit adressée à Tallinn. Selon Rudenko, les statistiques de l’année dernière confirment que la dynamique de la coopération, l’intensité des contacts bilatéraux entre Moscou et Erevan n’a pas diminué, mais au contraire a augmenté de manière significative.

Le comité de l’aviation civile arménien nie les rapports sur le retrait de sa licence/ Le Comité de l’aviation civile a rejeté les rapports de certains médias arméniens affirmant que le l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) avait privé le Comité de sa licence. « L’Arménie est un État souverain et aucune structure ne peut priver un organisme gouvernemental fonctionnant selon la loi de la République d’Arménie de son droit d’exercer ses pouvoirs » a déclaré le Comité. Le Comité précise cependant qu’en février 2020, des experts de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et de l’Union européenne se sont rendus dans le pays pour évaluer l’activité du Comité et de deux compagnies aériennes enregistrées en Arménie. Ces deux compagnies aériennes seront temporairement privées du droit d’opérer des vols vers des destinations européennes, mais pourront continuer leurs vols vers d’autres pays. Selon le Comité, ces compagnies effectuent un nombre limité de vols vers des destinations européennes et cette décision n’affectera pas les vols effectués par d’autres compagnies internationales. La Présidente du Comité a déclaré que comme elle l’avait mentionné il y a quelques mois, le Comité de l’aviation civile doit subir de sérieux changements car ses approches ne répondent pas aux attentes des partenaires européens. Selon elle, ces problèmes ont des racines très anciennes qui ne peuvent être résolues en un jour. Cependant, selon le Comité, des mesures sérieuses et drastiques sont déjà prises dans ce sens. En outre, le Comité affirme qu’il travaille en étroite collaboration avec la direction des compagnies aériennes pour trouver des solutions à la situation.

Rédaction : Léna Gyulkhasyan

Ambassade de France