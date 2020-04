Revue de la presse arménienne du 3 avril 2020

736 cas confirmés de coronavirus, trois nouveaux décès/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 736 cas de coronavirus dans le pays dont 43 ont été guéris et 7 patients sont décédés. Trois nouveaux décès ont été enregistrés hier : un homme de 68 ans, une femme de 78 ans qui n’était pas citoyenne arménienne et une femme de 76 ans. Selon les autorités, tous trois souffraient de maladies chroniques concomitantes.

Cinq gardiens de prison à Erevan testés positifs pour le coronavirus/ Selon le Ministère de la Justice, cinq gardiens de prison de l’établissement correctionnel de Vardashen à Erevan ont été testés positifs pour le coronavirus. Selon le rapport, les gardiens infectés sont membres de l’équipe de sécurité externe de l’établissement et n’ont aucun contact avec les détenus. 28 employés de la prison ont été mis en quarantaine en attendant les résultats des tests.

L’UE va fournir à l’Arménie une aide de 51 millions d’euros pour lutter contre les coronavirus/ La délégation de l’UE en Arménie a déclaré que l’UE allait fournir à l’Arménie une aide de 51 millions d’euros pour lutter contre les coronavirus. Il s’agit de 18 millions d’euros de nouveaux fonds et de 33 millions d’euros réorientés vers la fourniture de matériel et d’équipements médicaux, la formation du personnel médical et de laboratoire, le soutien aux PME et au monde des affaires, ainsi que l’aide sociale et humanitaire aux personnes touchées par les conséquences de l’épidémie de coronavirus. Selon la presse, cette aide constitue la plus importante aide liée au coronavirus obtenue par l’Arménie à ce jour.

Le gouvernement approuve une aide destinée aux mineurs/ Le gouvernement a approuvé jeudi son 9e programme d’aide visant à atténuer les impacts économiques du coronavirus. Cette nouvelle aide sera fournie aux enfants mineurs dont les parents n’avaient pas d’emploi ou d’entreprise officiellement enregistrés lorsque les fermetures du au confinement ont commencé le 12 mars. Leurs parents recevront un paiement unique de 26 500 drams (52 $) par enfant. Les personnes recevant des allocations de pauvreté ne sont pas éligibles à cette aide.

Prévisions de la Banque centrale sur les conséquences économiques du coronavirus/ La presse indique que la propagation continue du nouveau coronavirus, doublée des mesures anti-épidémiologiques visant à contenir la maladie, devrait essentiellement réduire l’activité économique de l’Arménie. Selon les récentes prévisions de la Banque centrale d’Arménie (BC), l’activité économique annuelle serait de 0,7 % au lieu des 5,3 % anticipée à la fin de 2019. Selon l’analyse, le ralentissement de l’activité économique affectera le recouvrement des impôts, et la BC a envisagé un scénario prudent, qui suppose le maintien de l’indicateur impôt/PIB de 2019. Dans le même temps, la BC prévoit que la croissance économique reprendra en 2021 et pourrait atteindre 7,2 %. Selon la BC, la propagation du coronavirus et l’impact négatif des mesures prises se matérialiseront en grande partie au cours du deuxième trimestre 2020, après quoi l’économie retrouvera progressivement son cours normal. Il est également prévu que les transferts des particuliers baissent de 16 à 19 % en raison du ralentissement de l’économie russe (et de la dépréciation du rouble) dans un contexte de chute des prix du pétrole. Selon la BC, l’inflation restera à un faible niveau dans les prochains mois, totalisant 1,9 % à la fin de 2020, mais se rapprochera progressivement de l’indicateur cible à moyen terme. La baisse des exportations de biens et de services est estimée à 5-7%. Dans des conditions de faible demande intérieure, le volume réel des importations sera réduit à un niveau estimé de 9 à 11 %.

Hommage aux héros de la guerre d’avril de 2016/ Les médias rendent compte de l’hommage rendu aux héros de la guerre d’avril de 2016. Les anciennes et les actuelles autorités arméniennes, le Catholicos, ainsi que d’autres figures politiques et publiques se sont rendus au cimetière militaire « Erablur » pour rendu hommage à la mémoire des héros qui ont sacrifié leur vie pendant la guerre de quatre jours en avril 2016. Rappelons que le 2 avril marque le quatrième anniversaire de l’offensive lourde de quatre jours le long de la ligne de contact du Haut-Karabakh. Les affrontements armés avaient commencé aux premières heures du 2 avril 2016 après que les troupes azerbaïdjanaises aient tiré sur les positions de défense arméniennes le long de la ligne de front, provoquant des confrontations à grande échelle avec l’armée de défense du Haut-Karabakh. L’Arménie a fait état de plus de 100 soldats tués et d’une perte estimée à 800 hectares lors des offensives de quatre jours.

Pachinian sur les « élections » au Karabakh/ Le Premier ministre Nikol Pachinian a qualifié les dernières « élections présidentielles et parlementaires » dans le Haut-Karabakh de démocratiques et a déclaré qu’elles pourraient faciliter la résolution du conflit du Karabakh. « Je pense que ces élections ont été de grande qualité, comme en témoignent les résultats officiels » a déclaré Pachinian.

Solidarité entre la Chine et la ville de Gumri/ Ls médias indiquent que la province chinoise de Hainan a envoyé 10 000 masques chirurgicaux à Gumri. En décembre 2019, la province chinoise de Hainan et la province de Shirak avait signé un protocole de coopération. La presse rappelle qu’en février dernier la ville de Gumri avait envoyé de l’aide humanitaire comprenant des articles médicaux d’une valeur de 2.000.000 de drams à la ville de Xi’an en Chine. En plus de l’aide envoyée par la ville, une pharmacie locale avait fait don de 6000 masques de protection qui étaient également envoyés en Chine. Xi’an et Gumri avaient signé un mémorandum de coopération en 2015.

