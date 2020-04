Circulaire Avril 2020 - Organisation Terre et Culture

Chers membres, chers donateurs,

Nous espérons que vous allez tous bien en cette période si difficile de pandémie et de confinement. L’Organisation Terre et Culture est respectueuse des consignes requises pour endiguer cette crise sanitaire mondiale, qui affecte aussi l’Arménie et a des conséquences sur les programmes et activités que nous y menons.

Cette situation exceptionnelle ne doit pas altérer les liens que nous tissons patiemment ensemble depuis plus de 40 ans, en faveur du Pays Arménien.

C’est pourquoi, nous vous adressons cette circulaire pour partager avec vous ces informations :

Nos campagnes de travail en Arménie

Lors de la dernière assemblée générale de l’Union Internationale des Organisations Terre et Culture, qui s’est tenue à Lyon les 7 et 8 mars 2020, il a été décidé d’organiser trois campagnes de travail en Arménie.

Elles sont programmées du 1er au 22 août 2020 sur les sites suivants : Meghri, Srachen et Bekh, qui se trouvent tous dans la région du Siunik.

En fonction de l’évolution de la pandémie et des consignes sanitaires aussi bien en France qu’en Arménie, le conseil d’administration avisera sur le maintien ou l’annulation des campagnes d’été 2020 d’ici le 31/05/2020.

Dès la sortie de crise COVID-19, les formulaires de candidature seront disponibles sur notre site internet : http://www.terreetculture.org

Les candidats peuvent aussi nous contacter dès à présent par courriel (contact@otc-france.org) ou par téléphone (01 48 97 42 58) pour tous renseignements préalables.

Notre rapport d’activité 2019

Du fait des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19, nous ne pouvons pas encore vous faire parvenir par voie postale notre dernier rapport d’activité de l’année 2019.

En attendant, nous vous invitons à le consulter sur le site de Terre et Culture :

http://www.terreetculture.org/details-rapport+d+activites+2019-499.html

Notre nouveau conseil d’administration OTC - France

Les membres de l’Organisation Terre et Culture (France) ont élu leur nouveau conseil d’administration pour l’exercice 2020-2022, à l’issue de l’assemblée générale du 25 janvier 2020.

Il est composé de 9 membres :

M. Jean Kasparian

M. Aram Kerovpyan

M. Jean-Noël Kouyoumdjian

M. Aren Basmadjian

Mme Nelly Kaprélian

M. Aram Gazarian

M. Pascal Maguesyan

M. Alain Ananian

M. Hovhannès Tashjian

Le nouveau conseil d’administration a tenu sa réunion constitutive le 8 février 2020 afin d’élire son bureau. Il est composé comme suit :

Jean Kasparian, président

Aram Kerovpyan, vice-président

Jean-Noël Kouyoumdjian, secrétaire

Aren Basmadjian, trésorier.

Veuillez agréer, chers membres, chers donateurs, nos plus respectueuses salutations et nos encouragements à supporter cette crise sanitaire, avec la certitude et le plaisir de nous retrouver.

Le président,

Jean KASPARIAN

Organisation Terre et Culture

10, Cité Héron

75010 Paris

01 48 97 42 58

http://www.terreetculture.org/