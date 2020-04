Une demande de 8,5 milliards de drams a été approuvée pour les entrepreneurs

Sous la présidence du Premier ministre Nikol Pashinyan, les discussions sur la résolution des problèmes socio-économiques causés par le coronavirus se sont poursuivies au Gouvernement.

Les participants ont d’abord évoqué les mesures économiques prises par le Gouvernement pour atténuer les impacts du coronavirus. En particulier, il a été noté qu’une demande de 8,5 milliards de drams pour fournir des ressources de crédit aux entreprises à des conditions préférentielles a déjà été approuvée. Par rapport à la veille, ce volume a augmenté de 3 fois. Il a été noté que le débat sur les demandes d’utilisation des programmes de crédit se poursuit et que le nombre d’utilisateurs et le montant de l’aide fournie continueront de s’élargir.

Le Premier ministre Pashinyan a salué le déroulement du processus et a noté qu’il prouve une fois de plus que les mesures anti-crise du gouvernement sont mises en œuvre avec succès.

Ensuite, le programme « Cofinancement du capital propre » élaboré par le Fonds d’Intérêt de l’Etat d’Arménie (ANIF) a été discuté, qui propose de mettre en œuvre des programmes d’investissement dans les domaines de l’agriculture, de la santé, de l’industrie, du tourisme et de l’industrie militaire en coopération avec l’État et le secteur privé. Un échange de vues a eu lieu sur le programme, diverses observations et suggestions ont été présentées.

Le Premier ministre a chargé les responsables de poursuivre les discussions sur la mise en œuvre du programme afin d’évaluer son efficacité.