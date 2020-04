Messi nie les informations selon lesquelles il pourrait rejoindre l’Inter

Lionel Messi a été contraint de démentir plusieurs reportages incroyablement ridicules publiés à son sujet par les médias argentins.

TNT Sports a récemment déclaré que Messi envisageait de déménager à l’Inter à la fin de la saison. Assez incroyable, assez stupide, mais ce ne serait pas la première fois que quelqu’un inventerait une rumeur de transfert douteuse.

Le même magasin a suggéré que La Pulga avait payé une caution de 1,3 million de livres sterling à Ronaldinho pour sortir la légende brésilienne de prison. Oui vraiment.

Sans surprise, Messi est allé sur Instagram pour remettre les pendules à l’heure, publiant une histoire dans laquelle il a qualifié les reportages de TNT de « fausses nouvelles ».

Il a écrit : « Mensonge 1 : Messi à l’Inter, Mensonge 2 : Messi a donné de l’argent à Ronaldinho en prison.

« Ce qu’ils ont dit à propos des Old Boys de Newell il y a quelques semaines est également faux, Dieu merci, personne ne les a cru … », a-t-il ajouté plus tard (via Goal).

Au cas où vous auriez raté l’histoire de football la plus bizarre de l’année, Ronaldinho et son frère ont été arrêtés le mois dernier alors qu’ils tentaient de franchir la frontière paraguayenne à l’aide d’un faux passeport … même si les Brésiliens n’ont besoin que d’une carte d’identité pour entrer dans le pays .

Enfermé, l’ancien barcelonais semblait passer un moment relativement confortable. Il a eu une belle fête du 40e anniversaire, appréciant de la viande mystère sur un bâton et il a également remporté un porcelet de 16 kg en menant son équipe à la victoire dans un tournoi de football en prison.

Ronaldinho et son frère Roberto Assis ont été libérés de prison plus tôt cette semaine et assignés à résidence en attendant leur procès. Il était précédemment apparu que l’ancien barcelonais n’avait pas été en mesure de payer sa caution, de sorte que le fait que la somme considérable ait été trouvée soulevait des questions sur l’origine du financement.

Une chose est sûre cependant : nous pouvons rayer Lionel Messi de la liste des anges gardiens potentiels.

