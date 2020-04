Nazik Avdalyan, ex-championne du monde d’haltérophilie : si la femme veut devenir féminine, elle peut si elle le désire

Nazik Avdalyan (Arménie), ex-championne du monde et double championne d’Europe d’haltérophilie affirme que la femme doit toujours présenter sa féminité et elle peut le faire si elle le désire. Nazik Avdalyan est une femme qui allie la force physique et joue pleinement son rôle de mère et de femme en gardant toute sa féminité. Elle encourage les femmes à garder leur féminité. L’ex-championne du monde enseigne la culture physique à l’université de médecine Mkhitar Heratsi à Erévan. Nazik Avdalyan qui fut 6 fois championne d’Arménie, remporta le titre mondial en 2009, fut championne d’Europe en 2008 et 2016 a terminé à la 5e place aux 31e Jeux olympiques à Rio (2016) est en Arménie aujourd’hui le symbole de la femme arménienne qui allie la force et l’harmonie d’une vie de mère et femme épanouie.

Krikor Amirzayan