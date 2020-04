Célébrations du samedi saint, veille de Pâques en Arménie

Cérémonies traditionnelles de l’allumage des cierges sous haute surveillance en raison du Covid 19 Dans la tradition arménienne, la veille de Pâques, au soir, est marquée par une célébration dans les églises, et les fidèles viennent chercher dans les églises la lumière enfin rallumée des cierges, symbolisant la résurrection du Christ. Ce rite des « Jrakalouits » voit ainsi les gens amener leurs cierges et l’allumer à ceux des églises, mais, pour cause d’épidémie, l’affluence habituelle a été limité et contrôlée. Consigne - les célébrations strictement religieuses ont eu lieu sans les fidèles, qui ne pouvaient (...)