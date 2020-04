Extrait de l’homélie de Sa Sainteté Karékine II Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens à l’occasion de la fête de Pâques

A l’occasion de la merveilleuse annonce de la Résurrection du Seigneur, nous adressons nos vœux à nos frères le Catholicos Aram 1er de la Grande Maison de Cilicie, à Sa Béatitude le Patriarche Nourhan 1er de Jérusalem, à Sa Béatitude le Patriarche Sahak II de Constantinople, aux responsables de nos Églises sœurs, à l’ensemble du clergé de notre Sainte Église, en leur souhaitant la protection et le soutien de notre Seigneur.

Nous adressons notre salut et notre bénédiction à M. Armen Sarkissian, Président de la république d’Arménie, à M. Nigol Pachinian, Premier ministre de la république d’Arménie, à M. Pako Sahaguian, Président de la république d’Artsakh, à l’ensemble des responsables de l’État arménien, en leur souhaitant force et pugnacité afin de surmonter les difficultés actuelles, d’être toujours guidés par la quête du progrès et de la prospérité de notre État.

Nous adressons l’expression de notre affection et nos bénédictions à l’ensemble de notre peuple, qu’il se trouve ici, en Arménie, ou en Diaspora.

Nous voulons également témoigner de notre haute estime et de notre reconnaissance aux médecins qui se dévouent actuellement dans des conditions particulièrement difficiles, aux officiers et aux soldats de notre vaillante armée, à nos policiers, aux enseignants, à tous les volontaires mobilisés pour répondre aux besoins du pays.

Nous supplions notre Seigneur et Sauveur d’étendre la Grâce de sa Résurrection sur l’humanité entière, sur notre patrie, sur notre peuple disséminé aux quatre coins du monde.

Qu’il les protège tous de toutes les formes d’adversités, qu’il leur accorde toujours la paix et les bienfaits de son infinie protection.

Que la bienfaisante annonce de la Résurrection du Christ et de la victoire de la Vie soient toujours dans nos cœurs.

Qu’ensemble, fortifiés par le Christ, ayant surmontés les épreuves actuelles, mobilisés pour l’édification d’une nouvelle vie, nous glorifions sans cesse le Seigneur Tout-Puissant pour son amour infini, pour le Salut et pour les grâces inestimables qu’il nous a accordées.

Demeurez toujours dans l’Amour du Seigneur, dans sa Grâce et avec ses bénédictions, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

