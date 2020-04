Election d’un nouveau président

Suite au décès de Patrick Devedjian, président de l’Association du Collège Arménien, et conformément à ses statuts, le samedi 11 avril, le Conseil d’Administration de l’Association a procédé à l’élection de son nouveau président en la personne de M. Thomas Devedjian.

Né en 1971, Thomas Devedjian est diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), de l’Institut des Etudes Politiques-Paris (Sciences-Po) et ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA). Il est Directeur Général adjoint du groupe Eramet, groupe métallurgique et minier. Il est le fils aîné de Sophie et Patrick Devedjian.

Pour les autres fonctions, le Conseil d’Administration reste inchangé : Alain Marcerou vice-président, Joseph Oughourlian trésorier, René Dzagoyan secrétaire, Lilian Chukurian et Alexandre Couyoumdjian, conseillers juridiques, Raymond-H. Kevorkian conseiller scientifique, Serge Anouchian, Aris Atamian, Levon Papazian, conseillers techniques.

Suite à cette élection, le Conseil d’Administration a décidé de poursuivre l’œuvre de rénovation et de revitalisation du Collège de Sèvres initiée sous la présidence de Patrick Devedjian, par un ensemble culturel comprenant une école dispensant l’enseignement de la langue, de l’histoire et de la culture arménienne, un centre de documentation et d’archives consacré au Génocide arménien pour la diffusion de son enseignement dans le monde scolaire, académique et médiatique, un centre informatique destiné à la formation des jeunes aux techniques numériques sur le modèle de TUMO-Erevan, et une résidence estudiantine destinée à accueillir les jeunes Arméniens du monde entier. L’ensemble prévoit également d’inclure une salle polyvalente destinée à l’accueil des manifestations culturelles et caritatives en faveur de l’Arménie et de l’Artsakh.

Le Conseil d’Administration et son président remercient chaleureusement toutes les personnes qui leur ont témoigné leur douleur et leur sympathie après le décès de leur ancien président.

Pour Patrick Devedjian, réaliser le projet de Sèvres était un devoir envers les générations futures. Après son décès, c’est aussi un devoir de mémoire.

Le 11 mars 2020

Le Conseil d’Administration

du Collège Arménien Samuel Moorat