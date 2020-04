Plus de 63000 citoyens d’Arménie sont revenus de l’étranger

« Le retour de nos citoyens en Arménie est l’une de nos fonctions est extrêmement essentielle, importante et est une grande obligation et un devoir. La pandémie de coronavirus a complètement changé la logique de nos vies ordinaires, et tous les pays et régions ont été affectées » a déclaré le ministre des Affaires étrangères de l’Arménie Zohrab Mnatsakanyan lors d’une interview diffusée à la télévision publique arménienne.

« La chose la plus importante a été et est encore à interdire l’extension de la pandémie en Arménie et de fournir toutes les ressources nécessaires et les possibilités de résister à cette pandémie. Les actions du gouvernement ont été d’assurer un environnement nécessaire et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la propagation de la pandémie, ce qui réduit la pression de la pandémie sur notre vie normale et à créer un environnement pour les Arméniens de se remettre sur la bonne voie et pour le gouvernement arménien de remettre l’économie sur la bonne voie après que tout cela soit terminée. En ce sens, le ministère des Affaires étrangères a sa part du travail, qui est, en travaillant avec d’autres organismes gouvernementaux et le bureau du commandant. En ce qui concerne les ressources, mes homologues ont joué un rôle important en aidant fournir tous les médicaments, le matériel et les accessoires. L’un des exemples récents est le plan qui portait les accessoires nécessaires que l’Arménie avait acheté en Chine. L’Arménie se prépare actuellement pour le deuxième vol" a déclaré Zohrab Mnatsakanyan.

Selon le ministre des Affaires étrangères, la coopération internationale est extrêmement essentiel, surtout maintenant, et l’Arménie loue vraiment la coopération qu’il a établi avec plusieurs pays.

Le ministre des Affaires étrangères examine aussi la question des citoyens de l’Arménie à l’étranger comme une question extrêmement importante. « Le ministère des Affaires étrangères de l’Arménie est toujours en contact avec les citoyens de l’Arménie à l’étranger et ceux qui sont inscrits dans les ambassades de l’Arménie. Dans cette période, en fonction de nos données, 63322 citoyens sont retournés en Arménie depuis le 1er Mars et 1870 citoyens de l’Arménie sont enregistrés dans 47 pays. Dans la période initiale, nous avons répondu à nos citoyens et leur avons demandé de cesser de voyager et de retourner en Arménie. La plupart des citoyens ont répondu, ce qui est la raison pour laquelle il y a plus de 63 000 citoyens qui sont retournés en Arménie. Je loue et remercie tous les citoyens qui s’unissent autour des ambassades et consulats arméniens et apportent une contribution.

Au cours de la semaine dernière, 440 Arméniens de Russie sont retournés en Arménie via deux vols. Nous essayons de résoudre chaque problème et cas individuellement. Leur retour en Arménie est assurée chaque fois qu’il y a une opportunité. À leur retour en Arménie, nous nous assurons que les systèmes de santé et de sécurité sont sûrs et complets, et en ce sens, l’exigence de quarantaine de 14 jours découle de cet objectif. Des étudiants arméniens d’Israël auraient traversé la frontière de l’Arménie maintenant, et 34 jeunes étudiants arméniens des Etats-Unis sont sur leur chemin vers l’Arménie. Ce dernier est un excellent exemple de coopération avec nos collègues des États-Unis et de la Géorgie. Ils atteindront Tbilissi, puis se dirigerons vers l’Arménie. Je suis certain qu’ils arriveront en Arménie demain matin « , a déclaré Zohrab Mnatsakanyan.