Recherche de fonds - l’Arménie chante pour nous par Coeur d’Arménie

Accueillir la chorale de l’orphelinat Notre Dame d’Arménie de Gyumri , à Strasbourg en juin 2021

Présentation du projet

L’association Cœur d’Arménie a invité la chorale de l’orphelinat Notre Dame d’Arménie à venir chanter en Alsace en juin 2021. Ce sera un grand moment d’échanges culturels et l’occasion d’offrir à ces jeunes orphelines une semaine de confort, de sécurité, d’affection et d’enrichissement personnel. Ce sera aussi un moment culturel et musical fort, avec trois concerts programmés , dans des lieux mythiques, dont la Cathédrale de Strasbourg

Origine du projet

L’association caritative, Cœur d’Arménie, a pour but de soutenir les projets éducatifs et culturels de l’orphelinat Notre Dame d’Arménie, de la ville de Gyumri (ville connue/détruite par le grand tremblement de terre de 1988). dans la région pauvre du Shirak, au nord ouest de l’Arménie. Cet établissement possède une chorale de jeunes orphelines aux voix d’anges, dirigée par le maestro R.Melkyan de l’opéra de Erevan. Cette chorale est parfois invitée par des bienfaiteurs pour donner des concerts au national ou à l’international, afin de permettre à ces enfants malmenés par la vie de développer et montrer leurs talents, et de prendre confiance dans leur avenir.

A quoi servira l’argent collecté ?

L’argent collecté va servir à assurer l’accueil de ce groupe composé de 33 adolescentes et leur 7 accompagnateurs adultes (transports, hébergement, repas, activités éducatives et culturelles)

Notre équipe

L’association compte actuellement 43 membres . Tous sensibles à l’Histoire chargée et dramatique de l’Arménie, à la gentillesse et à l’hospitalité de ses habitants, à la beauté de ses paysages. Tous placent l’humain au cœur de leurs choix et sont touchés par ces orphelines aux histoires souvent douloureuses.

