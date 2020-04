Le ministre arménien de la Santé propose de proroger l’état d’urgence

Le ministre de la Santé, Arsen Torosyan, proposera au gouvernement de prolonger l’état d’urgence.

« Nous constatons une baisse du nombre de nouveaux cas confirmés au cours des derniers jours, ce qui résulte directement de l’état d’urgence et des mesures plus strictes qui ont été mises en place au cours des deux dernières semaines », a déclaré le ministre lors d’une conférence de presse aujourd’hui.

Il a ajouté, cependant, que nous ne devons pas nous sentir détendus et penser que tout est fini.

« Avec des nombres plus faibles, nous avons une diversité de sources. Les cas confirmés de coronavirus proviennent d’endroits géographiquement différents. Par conséquent, il faudra du temps pour briser les chaînes », a déclaré le ministre.

Il a ajouté que la période d’incubation du nouveau coronavirus est assez longue. Il sort de l’organisme très lentement, même dans les cas où les patients ne présentent aucun symptôme.

Par conséquent, il a déclaré que nous devons être sur le qui-vive et maintenir et même étendre la portée des actions que nous avons menées jusqu’à présent. Il s’agit notamment de l’identification des patients infectés et de leur traitement, de l’isolement de leurs contacts jusqu’à ce qu’il y ait un médicament pour traiter la maladie ou un vaccin.

Avant cela, a déclaré le ministre, la tâche consiste à disposer d’un nombre contrôlable de brevets pour permettre au système de santé de les traiter. Sinon, nous serons confrontés à une situation désastreuse lorsque le système de santé sera incapable de répondre, a-t-il ajouté.

L’Arménie a jusqu’à présent confirmé 937 cas de coronavirus, 149 personnes se sont rétablies. Douze décès ont été signalés.