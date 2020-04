63 322 citoyens arméniens sont revenus en Arménie depuis le 1er mars selon le ministre arménien des Affaires étrangères

Zohrab Mnatsakanyan le ministre arménien des Affaires étrangères a donné quelques précisions sur la situation en Arménie suite au coronavirus ainsi que les citoyens arméniens dans le monde. Le chef de la diplomatie arménienne a évoqué les liens ainsi que les démarches administratives et politiques avec la Chine et l’arrivée en Arménie du matériel médical chinois pour lutter contre le coronavirus. Zohrab Mnatsakanyan a expliqué la mission des Ambassades d’Arménie à l’étranger qui aident grandement dans le travail d’information, de contacts avec les citoyens arméniens à l’étranger et leur rapatriement. « Nous continuons ces liens permanents avec nos concitoyens de l’étranger. Depuis le 1er mars 63 322 citoyens arméniens furent rapatriés en Arménie (…) au cours de la semaine dernière 440 de nos concitoyens de la Fédération de Russie sont revenus en Arménie par deux vols aériens. Et nous préparons maintenant le champ pour continuer ces rapatriements » dit le ministre arménien des Affaires étrangères.

Krikor Amirzayan