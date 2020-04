Plusieurs régions d’Arménie étaient sous la neige hier matin

Hier matin à 8h50 le ministère arménien des Situations d’urgence informait que toutes les voies de circulation de l’Arménie étaient ouvertes pour les véhicules exceptées toutefois des routes menant au fort d’Amberd et du lac Kari qui sont fermées depuis plusieurs semaines déjà. Ces deux dernières routes seront encore fermées pour plusieurs semaines.

Hier matin la neige tombait dans la région de Gégharkounik (autour du lac Sevan) avec les villes de Gavar, Martouni et Vardenis sous la neige, ainsi que Hrazdan et Tcharentsavan (région de Kodayk), ainsi que Tchermouk (région de Vayots Dzor).

Krikor Amirzayan