Saint Pétersbourg désire organiser les rencontres de la finale de l’Euro 2021

La Fédération de football de Russie a informé les responsables de l’UEFA que la ville russe de Saint Pétersbourg était prête à accueillir en 2021 les rencontres de l’Euro 2020 qui furent décalées à l’an prochain. La ville de Saint Pétersbourg a officiellement annoncé son désir également de recevoir les rencontres de l’Euro 2021. Selon des données -non officielles à ce jour- en raison du coronavirus qui a fortement touché l’Italie et l’Espagne, les villes de Rome et Bilbao s’apprêtent à se retirer de la liste des villes organisatrices des rencontres de la finale de l’Euro 2021. La phase finale de l’Euro 2020 des nations devait se dérouler dans les villes de 12 pays…dont Bakou. Selon les spécialistes la liste de ces villes sera réduite pour l’Euro 2021.

Espérons que Bakou -ville interdite pour les Arméniens, dans un pays qui pratique la ségrégation nationale- sera naturellement retirée de la liste par les dirigeants de l’UEFA. La finale de l’Europa League l’an dernier entre Arsenal et Chelsea qui fut fortement critiquée en raison de nombreuses pratiques de l’Azerbaïdjan -dont l’interdiction d’accueillir le joueur Arménien Henrikh Mkhitaryan- et qui fut largement boycottée par les supporters britanniques étant la preuve que Bakou n’est pas adaptée à une compétition européenne.

Krikor Amirzayan