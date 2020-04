45 élèves et étudiants revenus à Tbilissi (Géorgie) des Etats-Unis et d’Israël ont été rapatriés en Arménie en autocar

L’Ambassade d’Arménie à Tbilissi (Géorgie) a indiqué que 45 élèves qui étudiaient en Géorgie, furent rapatriés par autocar en Arménie pour cause de pandémie du coronavirus. En coopération avec les autorités géorgiennes, le 10 avril, 35 élèves, citoyens arméniens des écoles aux Etats-Unis et en Israël ont transité par Tbilissi où se sont joints 10 étudiants Arméniens. Ainsi les 45 élèves et étudiants furent rapatriés en Arménie. Sur leur parcours en territoire géorgiens, ils furent accompagnés de policiers Géorgiens à bord de leurs véhicules de l’aéroport de Tbilissi jusqu’au point de passage frontalier arméno-géorgien de Bagratashen.

Krikor Amirzayan