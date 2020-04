Garabed Sayabalian, un grand serviteur de l’Eglise nous a quitté

DECES DE GARABED SAYABALIAN UN GRAND SERVITEUR DE L’EGLISE APOSTOLIQUE ARMENIENNE NOUS A QUITTE

C’est avec une grande tristesse et une émotion profonde que nous avons appris le décès de Garabed Sayabalian.

Serviteur inlassable de l’Eglise apostolique arménienne pour laquelle il s’est impliqué sa vie durant, Garabed Sayabalian ne cessera de militer pour la préservation de l’Identité et de la Langue arméniennes, de la défense de la Cause arménienne et de l’aide à l’Arménie.

Garabed Sayabalian restera un exemple de dévouement.

L’Eglise apostolique arménienne représentait pour lui le cœur et la pierre vivante de l’identité arménienne.

Elève de Levon Garabed Baldjian , professeur à l’Ecole arménienne de Bucarest, Garabed Sayabalian s’investira dès sa tendre jeunesse dans la vie de notre Eglise en Roumanie.

Il évoluera au cours de très nombreuses années sous l’influence de ce même professeur, devenu Primat de l’Eglise apostolique arménienne de Roumanie, puis Catholicos de tous les Arméniens, du nom de Vazken 1er.

Garabed Sayabalian allait continuer sa mission après son installation avec sa famille à Marseille en 1971.

Avec Monseigneur Daron Géréjian , Vicaire des Arméniens du Midi de la France , alors prêtre, il allait redynamiser la Paroisse Saint Garabed où il accueillera ensuite le Père Karekine Bekdjian , plus tard Primat de l’Eglise apostolique arménienne en Allemagne.

Son implication le conduira ensuite à prendre des responsabilités au sein du Conseil de la Cathédrale des Saints Traducteurs de 1986 à 2000 à la fonction de secrétaire général.

Il sera président du Conseil paroissial de l’Eglise Saint Thaddée Saint Barthélémy de 2005 à 2011.

Garabed Sayabalian sera l’un des acteurs principaux de la création du Diocèse de France de l’Eglise Apostolique Arménienne dont il fut vice - président de l’Assemblée des Délégués Diocésains des première et deuxième mandatures ( 2007 à 2014) .

Il soutiendra l’enseignement de la Langue arménienne et sera membre fondateur de l’Ecole Khatchadour Abovian en 1988.

Parallèlement, il mènera une activité politique et réorganisera la branche marseillaise du Parti ADL Ramgavar dont il sera Délégué pour l’Europe.

Il apportera un soutien important à l’Union Générale Arménienne de Bienfaisance.

Il était membre de l’association Marseille Arménie placée sous l’égide de la Municipalité de Marseille.

Au regard de l’ensemble de son action, Sa Sainteté Karekine II le distinguera dans l’Ordre de Saint Nercès Chnorali à l’occasion du 75e anniversaire de la Consécration de la Cathédrale des Saints Traducteurs en présence de nombreuses personnalités dont SE Edouard Nalbandian, alors Ambassadeur de la République d’Arménie en France.

De par ses connaissances et son expérience dans la vie de notre Eglise, Garabed Sayabalian restera un conseiller très écouté par nombre de dirigeants religieux et laïcs.

Dans le même temps, il saura transmettre aux jeunes générations son amour de l’Eglise et sa détermination pour la préservation de l’identité arménienne en Diaspora.

Garabed Sayabalian fait maintenant partie de notre Mémoire collective.

Nous garderons le souvenir d’un homme de Foi, empreint d’humanité et de générosité.

Nous garderons en mémoire l’intelligence de ses mots, son éloquence et son érudition.

Nous garderons l’image d’ un homme de caractère, de convictions et de devoir, qui a montré tout au long de son existence une vraie passion pour son Eglise, son Arménité et un engagement exemplaire pour tout ce qui fait notre Cause.

Le Diocèse de France de l’Eglise apostolique arménienne adresse à son Épouse Knarig, à son fils Pierre-Parsegh et à sa fille Lucile, à ses petits-enfants, ainsi qu’à l’ensemble de sa famille, ses condoléances attristées, et veut leur exprimer ici le témoignage de tout son soutien.

Que notre Dieu de miséricorde accueille dans le repos éternel l’âme de son serviteur Garabed Sayabalian, et qu’Il accorde à sa famille la consolation du Saint Esprit !

Que la mémoire du juste soit bénie à jamais, Amen !

Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի, Ամէն

A Paris,

Le 11 avril 2020.