4 membres d’une même famille arménienne en Ukraine, touchés par le coronavirus sont hospitalisés

4 membres de la communauté arménienne d’Ukraine souffrent du coronavirus a indiqué le site des Arméniens d’Ukraine, AnalitikaUA.net. L’information émane de Hovakim Haroutiounyan le responsable de l’Union des Arméniens d’Ukraine. Selon ce dernier les 4 personnes contaminées qui furent aussitôt hospitalisées sont toutes membres d’une même famille. Selon Hovakim Haroutiounyan 30 cotoyens arméniens résidant en Ukraine désirent retourner en Arménie mais aucun vol entre l’Ukraine et l’Arménie n’est prévu pour l’instant. AnalitikaUA indique que la communauté arménienne et les représentants religieux Arméniens d’Ukraine luttent activement pour la prévention contre le coronavirus. L’Ukraine comptant plus de 2500 patients atteints par le virus.

Rappelons que le 25 mars 4 vols entre Erévan et Kiev étaient organisés, avec 92 citoyens d’Arménie et d’Ukraine à leur bord. Vols organisés par l’ambassadeur d’Ukraine en Arménie, Ivan Kouleba et la diplomatie ukrainienne.

Krikor Amirzayan