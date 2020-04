Le Samedi-Saint et la Vigile de Pâques

Le Samedi-Saint symbolise le 7e jour de la Création. Après avoir créé le monde en six jours, Dieu se repose. Les jours précédant, il s’est manifesté par ses actes créateurs de chacune de ces journées. En ce jour, il les sanctifie.

Ce jour empli de mystère présente l’ensevelissement du Seigneur dans le tombeau (St Matthieu. 25, 57-61).

En ce jour, Jésus détruit les souffrances » du genre humain, il abolit l’Enfer pour conduire les hommes vers la « Repos éternel », le Paradis. Mais le monde ignore encore le grand mystère qui s’accomplit dans ses entrailles. Les femmes et les disciples de Jésus pleurent et préparent les aromates pour oindre le corps du défunt.

Conformément à la tradition de notre Église, après l’office des vêpres, débute le jour suivant. On célèbre donc la Divine liturgie appelée de la « Vigile » [djarakalouyts] à l’issue de la quelle retentit la nouvelle « Քրիստոսյարեաւ՛ ի մեռելոց, օրհնեալ ՛ է յարութիւնն Քրիստոսի » :

Durant cet office, on lit les textes suivants :

Genèse : 1, 1

Genèse : 22, 1

Jonas : 1, 1

Exode : 14, 24

Isaïe : 60, 1

Job : 38, 1

Josué : 1, 1

4e livre des Rois : 2, 1

Jérémie : 37, 1

Daniel : 3, 1

St. Paul Corinthiens : 15, 1

Évangile de St. Matthieu : 28, 1

Après le sabbat, à l’aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l’autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre ; car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s’assit dessus. Son aspect était comme l’éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. Mais l’ange prit la parole, et dit aux femmes : « Ne craignez rien car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n’est point ici ; il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu’il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée : c’est là que vous le verrez. Voici, je vous l’ai dit ».

Elles s’éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre, et dit : « Je vous salue ». Elles s’approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Ne craignez pas ; allez dire à mes frères de se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront ».

Pendant qu’elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville, et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s’être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d’argent en disant :« Dites : Ses disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l’apprend, nous l’apaiserons, et nous vous tirerons de peine ». Les soldats prirent l’argent, et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s’est répandu parmi les Juifs, jusqu’à ce jour.

Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : « Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps ».

Au terme de cette liturgie, le Grand-Carême prendre fin.

Nous sommes dimanche matin, premier jour de la semaine,

le premier jour d’un monde renouvelé :

Christ est ressuscité d’entre les morts !

Bénie soit la Résurrection du Seigneur !