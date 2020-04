L’UE double son aide financière à l’Arménie : 92 milllions €

L’Union européenne s’est engagée à presque doubler l’aide financière qu’elle a promise à l’Arménie afin d’aider le pays à lutter contre l’épidémie de coronavirus et ses graves conséquences socio-économiques.

L’Union européenne avait déclaré la semaine dernière que son aide s’élèverait à 51 millions d’euros (55 millions de dollars).

La délégation de l’UE à Erevan a annoncé tard dans la journée de mercredi que le bloc des 27 a décidé de porter l’aide à 92 millions d’euros après avoir « restructuré » les projets en cours en Arménie qu’il finance.

« Les fonds seront consacrés à la fourniture d’appareils et d’équipements médicaux, à la formation du personnel médical et de laboratoire, au soutien aux [petites et moyennes entreprises] et au monde des affaires, ainsi qu’à l’assistance sociale et humanitaire aux personnes touchées par l’épidémie de coronavirus », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La déclaration a ajouté que cette somme fait partie du programme d’aide de l’UE de 20 milliards d’euros pour les « pays partenaires » du monde entier frappés de plein fouet par la maladie.

La délégation a précisé sur son Facebook le 2 avril que l’UE dépensera 30 millions d’euros pour soutenir les entreprises arméniennes en améliorant leur « accès aux prêts bon marché, aux fonds de roulement et aux garanties ». Il a également été promis de fournir des « paquets d’aide humanitaire » à plus de 3 000 familles pauvres vivant dans trois provinces arméniennes.

Ces annonces de l’UE constituent la plus importante aide liée aux coronavirus accordée par Erevan à ce jour.