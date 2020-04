La Turquie confine pour 48 heures les habitants de 31 villes dont Istanbul et Ankara

Ankara, 10 avr 2020 (AFP) - La Turquie a ordonné vendredi aux habitants de

31 villes, dont Istanbul et Ankara, de rester cloîtrés chez eux pendant 48

heures à partir de vendredi minuit, dans le cadre de nouvelles mesures

strictes pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Le ministère de l’Intérieur a indiqué dans un communiqué que cet ordre de

confinement resterait en vigueur jusqu’à dimanche minuit (21H00 GMT), y

compris à Istanbul, la capitale économique, et dans la capitale Ankara.

Dès cette annonce surprise, des milliers de résidents d’Istanbul et

d’Ankara se sont précipités dans les épiceries et les boulangeries encore

ouvertes pour faire des achats in extremis, provoquant des embouteillages, ont

constaté des journalistes de l’AFP.

Dans un communiqué ultérieur, le ministère de l’Intérieur a cherché à

rassurer en précisant que les boulangeries, les pharmacies, les

stations-service ou les services postaux resteraient opérationnels.

Les employés des journaux, radios et chaînes de télévision seront aussi

exemptés de cette mesure.

Le ministre de l’Intérieur Suleyman Soylu a tenu à souligner que le

confinement prendrait bien fin dimanche minuit. "Il n’est pas nécessaire de

paniquer", a-t-il affirmé.

Le maire d’Istanbul Ekrem Imamoglu, membre du principal parti d’opposition,

a déploré le caractère soudain de l’annonce du confinement et indiqué qu’il

n’avait pas été informé à l’avance.

La plupart des 47.029 cas de contamination au coronavirus recensés en

Turquie l’ont été à Istanbul, qui compte plus de 15 millions d’habitants.

Le ministre de la Santé Fahrettin Koca a indiqué vendredi en conférence de

presse que la pandémie avait fait jusqu’à présent 1.006 morts en Turquie et

que 4.747 nouveaux cas avaient été détectés. Le Covid-19 a fait aussi 98 morts

supplémentaires dans les dernières 24 heures.

Plus de 300.000 tests ont déjà été menés dans ce pays de 83 millions

d’habitants, selon les dernières statistiques officielles.

La Turquie est ainsi devenue un des pays où la pandémie se propage le plus

vite.