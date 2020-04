Les Turcs furieux que l’aide de la Chine à l’Arménie porte sur les emballages une mention au mont Ararat…

Les réseaux sociaux turcs sont en ébullition. Un air de nouveau scandale. Sur les cartons de l’aide humanitaire de la Chine à l’Arménie arrivés à Erévan par avion, pour lutter contre le coronavirus, sur les cartons figuraient la mention au mont Ararat. Chaque carton contenait sur l’étiquette la mention « que notre amitié soit plus haute que le mont Ararat et plus longue que le Yang Tse Kiang ». Les Turcs se déclarent surpris que la Chine, considérée comme un « pays ami » de la Turquie puisse ainsi s’adresser aux Arméniens en présentant le mont Ararat comme le sommet de l’Arménie, alors qu’il se trouve aujourd’hui en Turquie.

Krikor Amirzayan