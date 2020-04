Le mensuel National Geographic publie un reportage sur Ani la capitale de l’Arménie de l’an 1000

Le célèbre mensuel américain National Geographic vient de consacrer un large reportage sur Ani la capitale de l’Arménie des bagratides de l’an 1000.

Selon l’auteur de l’article, Antonio Ratti, cette cité du 10e siècle qui abritait 100 000 personnes était devenue la capitale de l’Arménie, surnommée « la ville aux mille et une églises ».

« Entre la mer Noire et la mer Caspienne s’étendant sur une voie commerciale Ani avait une position stratégique » écrit National Geographic qui évoque l’histoire et la culture de l’Arménie.

Krikor Amirzayan