Les pompiers d’Arménie ont décontaminé 490 lieux publics en prévention de la propagation du coronavirus

Felix Tsolakyan le ministre arménien des Situations d’urgence a informé que ses services procèdent chaque jour à des décontaminations à Erévan mais également dans 8 régions d’Arménie. En date du 9 avril les pompiers arméniens ont décontaminé 490 lieux fréquentés par le public dont 129 centres commerciaux, supermarchés et magasins. Furent décontaminés les bâtiments des préfectures ou mairies de Gegharkounik, d’Ararat, Berd, Martouni, Vedi, des centres sociaux de la région de Gavar (près de Sevan), les bureaux de défense des Droits de l’homme à Erévan, la maternité et la polyclinique de Vagharchapat (Etchmiadzine), 5 centres médicaux régionaux, 4 pharmacies, le commissariat de Martouni, 4 églises de Gavar et Noratous, les bureaux de poste « HayPost » de Vedi et Artashat, ainsi que des bâtiments des télécommunications à Ararat. Furent également décontaminés les marchés de Vanadzor, Kapan, l’espace commercial « Latchini antsnoum » de Gumri, l’espace de l’usine « Doustr Melanya » de Tashir, un immeuble d’habitation, 44 distributeurs automatiques de billets, 27 banques et 6 agences de crédit. Ainsi tous les jours, les employés du Service d’urgence d’Arménie sont sur le terrain pour décontaminer l’espace public afin d’éviter la propagation du coronavirus.

Krikor Amirzayan