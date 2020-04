Le CIO a confirmé la qualification du gymnaste Artur Davtyan (Arménie) pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2021

La Fédération internationale de gymnastique a remercié les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo-2020 ainsi que les autorités de la ville de Tokyo et le gouvernement japonais pour le report d’un an, des Jeux olympiques qui se dérouleront ainsi l’été 2021. « Tout sera au bénéfice des sportifs en priorisant leur santé et leur sécurité » a affirmé la Fédération internationale de gymnastique. Ce report d’un an permettra aux sportifs qui ne se sont pas encore qualifiés pour les J.O. de prendre part à des compétitions afin d’obtenir des visas olympiques. Le Comité Olympique international a publié la liste de gymnastes qui ont déjà obtenu leur qualification pour Tokyo en 2021. Pour l’Arménie figure le gymnaste Artur Davtyan.

Krikor Amirzayan