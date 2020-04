Le Jeudi-Saint d’Etchmiadzine jusqu’à notre diocèse de France

Hier, malgré la situation exceptionnelle que nous connaissons, toutes nos églises ont assuré les offices de la journée du Grand-Vendredi. En raison des règles de confinement et des restrictions à la circulation des particuliers, ces offices ont souvent été simplifiés et leurs horaires décalés.

A l’exception de notre Patriarcat de Jérusalem qui n’entrera en Semaine Sainte que la semaine prochaine, les responsables des trois sièges hiérarchiques de notre Église (Saint Etchmiadzine, Antélias et Constantinople) et nos évêques et primats ont personnellement présidé les offices du jour.

A Saint-Etchmiadzine, Sa Sainteté Karékine II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens, a lavé les pieds de membres de la congrégation monastique lors d’un office célébré en plein air, alors que les reliques de Saint Grégoire étaient exposées devant le saint-autel.

En France, à la demande du RP Krikor, vicaire épiscopal pour notre diocèse, tous les prêtres paroissiaux ont répondu présent pour assurer les offices à huis-clos. Dans nombre de nos paroisses, les célébrations ont été retransmises par le canal des réseaux sociaux.

Les prêtres paroissiaux de la métropole de Paris, les pères Avédis (Issy-les Moulineaux), Dirayr (Alfortville), Husik (déplacé récemment à Charvieu, mais habitant encore Alfortville), Manouél (Arnouville les Gonesse) regroupés autour du père Krikor ont assuré ensemble en la cathédrale Saint Jean-Baptiste l’office des « Saintes Souffrances » retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Dans le diocèse voisin d’Allemagne, Mgr Sérovpé, son Primat, a également présidé les offices en la cathédrale Saint Sahak-Mesrob de Cologne.

Merci à tous nos religieux qui ont fait leur ce précepte de l’Évangile de Saint Jean 10, 10-15 :

« Je suis le bon berger ; le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis… Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connait et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mais brebis ».

Un grand merci également à tous les diacres, chantres ordonnés et choristes, aux responsables laïcs de nos paroisses qui continuent inlassablement et courageusement à assumer leurs responsabilités

Sahag Sukiasyan