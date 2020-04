Le Vendredi-Saint, nous faisons mémoire de l’ensevelissement de Jésus (St Math. 27, 57-61/ Marc 15, 42-47/ Luc 23, 50-56/ Jean 19, 38-42 et de la fermeture du tombeau (Math. 27, 62-66).

Le corps supplicié de Jésus est descendu de la croix par Joseph d’Arimathée (Math. 27, 57-60), placé dans un linceul et déposé dans un caveau creusé dans la roche. On scelle l’entrée du tombeau à l’aide d’une pierre taillée. Et, puisque selon la loi juive c’était un jour de repos, les disciples de Jésus quittent les lieux avec l’idée qu’ils reviendront le lendemain pour oindre et encenser le corps de Jésus.

« L’office de l’ensevelissement » [Gark Taghman] a lieu le Vendredi-Saint en fin d’après-midi.

Il se compose d’une série de psaumes, d’hymnes, de litanies auxquels succède l’hymne « Lumière Joyeuse » puis des lectures vétérotestamentaires (Ancien Testament) et l’Evangile du jour.

Lectures

Livre du Prophète Jérémie 11, 18

Livre du Prophète Isaïe 52, 13

Psaume 21

Livre des Proverbes, 2,1

Livre du Prophète Zacharie, 12, 8

1re épitre de St. Pierre, 3, 17- 19



Evangile de St. Mathieu. 27, 57-61

« Le soir étant venu, arriva un homme riche d’Arimathie, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit auprès de Pilate, et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l’enveloppa d’un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf, qu’il avait fait creuser pour lui dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l’entrée du sépulcre, et il s’en alla. Marie de Magdala et l’autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre ».

XXX

Pour cet office, un édicule représentant le sépulcre du Christ a été élevé devant le bemba (autel). Ce tombeau symbolique du Christ crucifié est orné de fleurs par les fidèles. Il symbolise sa mort à la vie terrestre. Les fleurs symbolisent les sentiments de joie, de bonheur, ainsi que de respect, de dévotion, de foi, d’espoir et d’amour que ressent tout chrétien.

A l’intérieur, la croix est enveloppée dans un linge blanc qui symbolise le linceul de Jésus. Posée sur un catafalque, la croix est portée en procession par le clergé et les chantres dans toute l’église. La composition de cet édicule a pu varier selon les époques et les lieux. Elle peut être soit d’une grande simplicité, soit extrêmement riche.

Au fur et à mesure du déplacement de la procession, les fidèles se portent au-devant du tombeau pour le vénérer. Une coutume populaire consiste à s’abaisser pour passer sous le catafalque.

Par sa forme et son esprit, cette célébration est très proche de celle de la tradition byzantine. Expliquant son sens, le père Alexandre Schmemann, un prêtre et théologien orthodoxe (1921-1983), écrivait : le Fils de Dieu, le Saint Immortel qui traverse les ténèbres de l’Hadès, annonçant à l’Adam de toute génération la joie de la Résurrection prochaine ».

L’office se termine par l’hymne :

« Nous nous prosternons devant Ta Croix, Ô Christ »

Les fidèles viennent se prosterner une dernière fois devant le tombeau pour vénérer la Croix et rentrent dans leurs foyers en en emportant une fleur du tombeau.

En annexe les coloriages pour les enfants des deux derniers jours

Philippe Nazaréthian