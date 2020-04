Chers fidèles, chers amis

Ce soir, l’Église arménienne du monde entier entre dans les heures les plus sacrées de son calendrier liturgique, le jeudi saint, pour commémorer la passion, la trahison et l’arrestation de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes invités à contempler et à prier avec reconnaissance pour l’amour infini du Seigneur pour nous, qui l’a conduit à retourner volontairement à Jérusalem, et à être crucifié pour nos péchés. C’est durant ces heures que notre Seigneur est allé au jardin de Gethsémani pour prier pour avoir le courage d’accomplir le plan de notre salut. Là, il a été trahi par Judas et arrêté par les autorités romaines, remis aux autorités du temple pour être faussement condamné et envoyé aux autorités romaines pour être crucifié.

Je me souviens depuis mes années d’enfance assistant aux services du jeudi soir, la Grande Veillée dans la nuit entre le jeudi saint et le vendredi saint qui est connu sous le nom de Khavaroom. Ces prières et services nocturnes nous ont réunis chaque année avec le Seigneur, priant avec Lui, plusieurs fois avec des larmes, au cours de cette commémoration spirituelle de Ses dernières heures sur terre.

Cette année, cependant, est bien différente en raison de la pandémie que le monde entier connaît. Je sais à quel point c’est difficile, surtout pendant ces jours. Certaines personnes ne peuvent pas voir leurs proches, d’autres s’inquiètent de l’avenir incertain et la plupart d’entre nous sont contrariés et bouleversés de ne pas pouvoir se réunir dans nos églises pour ces jours sacrés. Je prie pour que le Seigneur descende auprès de nous tous et nous réconforte en ces jours difficiles. Bien que cette année, nous ne puissions pas assister à ces beaux services dans nos églises locales, confinés dans nos maisons, nous avons la possibilité de méditer et de prier avec les membres de notre famille pendant que nous traversons ces heures sombres de, en nous souvenant de Sa trahison, de Son arrestation et de Sa crucifixion pour notre salut.

La veille du jour où le confinement a été annoncé en France, j’ai dû effectuer un bref voyage pour rendre visite à ma mère souffrante dans le New Jersey, aux États-Unis. C’est devenu la raison de mon isolement ici, car la France a fermé ses frontières et les États-Unis ont fortement conseillé à ses citoyens de rester dans le pays. Je suis en contact avec notre vicaire général, le révérend père Krikor Khachatryan, au quotidien concernant l’administration de notre diocèse, ainsi qu’avec les dirigeants du Diocèse. Vous pouvez suivre les présentations d’études bibliques que je dirige régulièrement, cliquez ici pour vous connecter.

Alors que nous sommes séparés les uns des autres et incapables de nous réunir, je vous envoie cette note pour vous assurer que nos fidèles et notre peuple en France et dans le monde sont dans mon cœur, mon esprit et mes prières. Que le Seigneur soit avec nous et nous protège des ennemis visibles et invisibles, nous accordant sa paix. Qu’Il nous rend digne de retourner bientôt dans nos églises et de célébrer collectivement notre foi en Lui. Permettez-moi de conclure avec les paroles encourageantes de l’apôtre Paul aux Philippiens, qui disent :

« Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. … Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus » (4:4, 6-7). Amen.

J’espère également que vous pourrez suivre nos services diffusés en ligne via internet.

Que la paix et l’amour de notre Sauveur Crucifié, Jésus-Christ, demeurent avec vous et vos proches. Amen.

Mgr. Vahan Hovhanessian,

Primat

Diocèse de France de l’église apostolique arménienne

9 avril 2020