De nombreux panneaux près des routes du Massachussetts (Etats-Unis) : « nous avons survécu au Génocide Arménien, ensemble nous gagnerons contre le Covid 19 »

Comme chaque année, depuis quelques années déjà, la société américaine de communication Peace of Art propriété de Daniel Varoujan Hejinian affiche gracieusement sur les panneaux de l’Etat américain de Massachussetts des annonces rappelant le génocide des Arméniens.

Cette année les panneaux placés depuis le 1er avril par la société Peace of Art sur les routes du Massachussetts à l’occasion du 105e anniversaire du génocide affichaient « Nous avons survécu le Génocide Arménien de 1915, ensemble nous survivrons au Covid 19 ».

Daniel Varoujan Hejinian dit « si la nation arménienne fut capable de survivre au génocide et renaitre de ses centres, ensemble nous pourrons également nous battre et gagner contre le Covid 19 ». Un message à l’adresse de l’humanité toute entière.

Très belle initiative.

Krikor Amirzayan