La Banque mondiale met en garde contre le risque d’une recession en Arménie

La Banque mondiale a mis en garde contre le risqué croissant d’une récession qui guette l’Arménie, tout en laissant espérer que l’économie arménienne pourrait afficher cette année une croissance certes modeste, malgré l’épidémie de coronavirus. “En vertu d’un scenario cadre, fondé sur une reprise graduelle [de l’éctivité économique] dans le courant de l’été 2020, le taux de croissance en 2020 pourrait tourner autour de 1,7 %”, a indiqué l’institution financière international dans son état des lieux économique de l’Europe et de l’Asie centrale publié jeudi 9 avril. “Mais dans le même temps, le scenario d’un prolongement [de la crise liée au coronavirus] se traduirait par une stagnation de l’économie voire une récession”, a mis en garde la Banque mondiale, en inscrivant ce risqué dans le ralentissement de l’économie mondiale provoqué par la pandémie.

Une bien mauvaise nouvelle pour l’économie arménienne qui avait affiché une croissance de l’ordre de 7,6 % en 2019 et qui continuait sur cette lancée dans les deux premiers mois de l’année. Les mesures drastiques prises par le gouvernement de l’Arménie, à l’instar de nombreux autres pays, qui se sont confinés pour tenter d’endiguer l’épidémie, ont radicalement changé la donne. La semaine dernière, la Banque centrale d’Arménie (CBA) avait de son côté tablé sur une croissance de l’ordre de 0,7 % pour 2020, une prévision sur laquelle semblait d’accord le ministre arménien de l’économie Tigrane Khachatrian.

La Banque mondiale a d’ores et déjà pris acte de ce que la pandémie a mis un frein brutal au développement du secteur du tourisme en Arménie, a provoqué une chute brutale des cours internationaux des métaux non féreux, comme le cuivre, qui constitue l’une des principales exportations du pays, et qu’elle a asséché le flux des millions de dollars de devises envoyés par les Arméniens travaillant à l’étranger, et plus particulièrement en Russie. “Les efforts pour endiguer l’épidémie ne feront que limiter la demande” indique le rapport en ajoutant : “Une économie dollarisée et non diversifiée accroît les défis pour relever ce choc. Pourtant, un secteur bancaire relativement sain, des arrangements prudents [de crédits] avec le FMI, ainsi que certains leviers fiscaux pourraient limiter les risques”.

Un vaste programme de soutien de l’économie approuvé par le gouvernement arménien le mois dernier prévoit le débloquement de liquidités pourune grande partie de la population, une aide financiaire aux entreprises et des subventions aux agriculteurs. Ainsi, nombre de compagnies solvables et d’autoentrepreneurs devraient se voir attribuer des credits pour un montant d’un million de dollars. Le gouvernement a décidé jeudi d’étendre cette aide aux PME don’t le chiffre d’affaires annuel est de 24 millions de drams. Elles seront éligibles à des compensations à hauteur de 136 000 drams.