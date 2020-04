Le gymnaste Arménien Albert Azaryan le triple champion olympique encourage les sportifs d’Arménie à ne pas perdre espoir

L’Arménien Albert Azaryan (91 ans), le triple champion olympique, quadruple champion du monde et double champion d’Europe de gymnastique (anneaux) sous les couleurs de l’URSS, vient d’adresser un message aux athlètes Arméniens.

« Le sport international traverse des moments difficiles, et également le sport d’Arménie. Mais le monde sportif n’a pas perdu espoir et n’a pas cessé son activité. Ce qui est bien. » écrit Albert Azaryan qui a encouragé les sportifs d’Arménie à ne pas perdre espoir et continuer à s’entrainer pour les futures compétitions. « Cette situation me rappelle la Seconde guerre mondiale où les sportifs étaient démoralisés » écrit Albert Azaryan qui évoqua les Jeux olympiques où il gagna le titre olympique ainsi que le boxeur Arménien Vladimir Yenguibaryan et l’athlète d’Arménie Igor Novikov, et cela malgré les années difficiles de l’après-guerre. Albert Azaryan qui reste convaincu que les actuels sportifs d’Arménie continueront à s’entrainer sans relâche et à s’imposer sur la scène internationale et gagner titres et médailles.

Krikor Amirzayan