921 cas de Coronavirus en Arménie

Erevan, 9 avril 2020, 13 heures - 28 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés, ce qui porte le nombre total de personnes infectées par le Covid 19 à 921. Un nouveau décès, un homme de 80 ans, est aussi à déplorer, portant le nombre total de morts à 10 dans l’ensemble du pays. Lundi, une baisse des nouveaux cas sur deux jours avait fait entrevoir une stabilisation légère de l’épidémie, mais celle-ci continue de se propager. Le confinement reste respecté, et ce matin, lors d’une séance du gouvernement, le Premier Ministre a annoncé que le pays allait systématiser les tests de dépistage au Covid 19, ajoutant que l’objectif était de passer à plus de 1000 tests par jour, en priorité envers les personnes présentant des syndromes d’infection respiratoire.

Les derniers vols charters spécialement affrétés par l’Arménie ont vu le rapatriement de citoyens arméniens de Russie à Yerevan, et ceux-ci ont été placés en quarantaine. Ce sont les hôtels qui dans ce cas servent à héberger les Arméniens ainsi rapatriés, les hôpitaux dédiés étant eux destinés aux soins des personnes déjà atteintes. Un cas de Covid 19 à aussi été détecté au Karabagh il y a deux jours, mais le deuxième tour des élections présidentielles a été maintenu pour le 14 avril.

L’Arménie se prépare à vivre les fêtes de Pâques dans le confinement. La tradition qui, par exemple, est de colorer les œufs, de préparer des plats à base de poissons et de riz, et de garnir les tables d’herbes spécifiques, sera sans doute respectée, mais contrairement à d’habitude - on ne note aucune presse dans les magasins alimentaires. Les cérémonies religieuses se tiendront comme à l’ordinaire mais ne seront pas non plus publiques.

Laurence Ritter